Festa dell'inclusione: in piazza Federico II uno stand gastronomico multietnico realizzato dagli studenti dell'Alberghiero

Il Learning Science hub (LSh) dell’Università di Foggia, uno dei principali punti di riferimento nell'universo dell’inclusione, è lieto di annunciare una nuova e straordinaria iniziativa per tutti gli amanti del buon cibo e della cultura multietnica.

Il 22 Novembre 2023 a partire dalle ore 19.00, arte della cucina e inclusione, si fonderanno in un'esperienza unica e immersiva, che gli studenti di Scienze gastronomiche dell’Ateneo foggiano - in collaborazione con gli studenti dell’Istituto I.P.E.O.A. 'Michele Lecce' di Manfredonia e San Giovanni Rotondo - offriranno ai partecipanti all’evento targato Inclusion Fest, realizzando degli stand culinari e multietnici nella magica cornice di Piazza Federico II.

Infatti, al fine di sensibilizzare istituzioni, docenti e territorio tutto sulle tematiche legate all’inclusione, dal 21 al 23 novembre 2023, su iniziativa della prof.ssa Giusi Antonia Toto, docente ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale e coordinatrice del centro di ricerca LSh, l’Università di Foggia, sta organizzando tre giornate interamente dedicate all’inclusione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti con disabilità. Tanti gli speech motivazionali e i workshop in programma con ospiti, accademici e associazioni provenienti da tutto il territorio nazionale.

Con una storia ricca di tradizione e un costante impegno per l'innovazione, ciò che renderà unico l’evento sarà la partecipazione allo stesso di ragazzi con disabilità e studenti Erasmus che abitano i Dipartimenti dell’Ateneo, al fine di promuovere l’inclusione sociale e gli scambi tra culture.

“Da sempre al centro del dibattito internazionale, l’educazione al gusto rientra tra le caratteristiche principali di un popolo e della sua cultura e noi, come futuri gastronomi, sentiamo il dovere di diffonderla in modo creativo”, così dichiarano gli studenti del corso di Comunicazione ed Educazione alimentare del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, coinvolti in prima linea nella realizzazione degli stand multietnici, accompagnati dai proff. Santillo, Pietrocola, Varraso.

“Con questo evento, il LSh si pone l’obiettivo di creare un’esperienza gastronomica indimenticabile per i suoi studenti e docenti in formazione, consentendo loro di immergersi in un vero e proprio viaggio sensoriale tra le culture che abitano il mondo. I piatti preparati dai nostri studenti in collaborazione con quelli dell’Istituto Michele Lecce, ispirati alla cucina locale e internazionale, sono scelti con cura selezionando ingredienti provenienti da ogni angolo del globo”, così dichiara la prof.ssa Giusi Antonia Toto, promotrice dell’iniziativa.

“La collaborazione collaudata con l’Università di Foggia che risale al primo Hackathon Universitario (2019) è per noi motivo di vanto ed orgoglio, un’occasione di crescita per i nostri studenti e anche un’opportunità di orientamento in uscita. Quello che ci apprestiamo a vivere è oltremodo un’esperienza culturale e sociale inclusiva, che punta a fare del cibo l’identità di un popolo ma anche la sua forma di relazione con gli altri, un modo per sentirsi cittadini del mondo”, così dichiara il prof. Talienti, dirigente scolastico dell’alberghiero di Manfredonia e San Giovanni Rotondo.