I migranti chiedono di lavorare legalmente e arriva lo sportello dedicato nei centri per l'impiego

Lavorare seguendo le regole. Lo chiedono i migranti arrivati nel capoluogo dauno e che da oggi avranno a disposizione uno strumento in più per vivere nella legalità. Si tratta dello sportello per migranti del centro per l’impiego di Foggia ubicato presso Casa di Habraham e Sarah e che nel suo primo giorno di attività ha visto arrivare ben 25 persone. Tutte interessate ad usufruire dei servizi di affiancamento e orientamento per l’inserimento regolare e duraturo nel mondo del lavoro. In questo momento storico dove quelli dell’immigrazione, dell’accoglienza e del caporalato sono temi caldi, lo sportello si presenta come uno strumento fondamentale anche per l’inserimento sociale.

“Dopo il progetto di orientamento nelle scuole di Capitanata, dopo la partecipazione attiva ai Job day del progetto regionale ‘Punti Cardinali’ in tutta la provincia, lo Sportello per i Migranti – afferma Giulia Marzullo, responsabile degli Uffici del Coordinamento di Foggia – è un altro tassello che si aggiunge al percorso intrapreso che mira a portare i servizi dei centri per l’impiego della provincia di Foggia sui territori dove c’è maggiore esigenza di erogare servizi e creare incontri tra domanda e offerta di lavoro. Tutto questo è possibile grazie agli operatori dei CPI, professionisti formati, pieni di entusiasmo e nuove idee, figure fondamentali per continuare a dar corso alla 'mission' dei centri per l’impiego pugliesi”.

Lo sportello sarà attivo, previo appuntamento, presso i locali del Villaggio Don Bosco (Località Vaccarella S.S. Km 4 - Lucera) una volta a settimana e presso Casa di Abraham e Sarah (Località Torre Guidacci - S.S. 89 m.197950 - Foggia), di martedì a settimane alterne.