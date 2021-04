Progetto Foggia in Bici: 600 kit prenotati pronti per la consegna

Due sportelli attivi presso la sede del Comune di via Gramsci, dal 27 aprile all'11 maggio. In queste ore gli utenti ciclisti riceveranno una mail contenente le istruzioni e la calendarizzazione del ritiro del kit dando priorità in base all’ordine di prenotazione sulla piattaforma

Dal 27 aprile al 11 maggio 2021 presso la sede Comunale di Via Gramsci, n. 17, saranno attivi due sportelli dedicati alla consegna dei 600 kit prenotati.

Infatti, in queste ore gli utenti ciclisti riceveranno una mail contenente le istruzioni e la calendarizzazione del ritiro del kit dando priorità in base all’ordine di prenotazione sulla piattaforma.

Per le stringenti previsioni anticontagio ed esigenze di ordine igienico-sanitario, si è dovuto stabilire un preciso calendario ad personam.

Laddove l’utente sia impossibilitato a raggiungere la sede comunale nel giorno e ora indicati, potrà firmare apposita delega (il modulo è allegato nell’e-mail) a persona di fiducia o altrimenti, comunicare tale impossibilità a foggiainbici@comune.foggia.it.

È importante attenersi alle disposizioni date poiché non saranno ammesse altre forme di distribuzione dei kit Pin Bike da parte dell’Amministrazione Comunale.

All’atto del ritiro del suddetto kit, per usufruire dell’incentivo per gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola (pari a euro 0,25 per km percorso), si dovrà consegnare la documentazione, qualora non sia stata già allegata in fase di iscrizione, ex art.5 comma 1 punto 2 del Bando di partecipazione (pubblicato nella sezione Modalità di partecipazione del sito del Comune)

Nel caso tale documentazione non fosse presentata, si fruirà dell’incentivo relativo agli spostamenti generici in ambito urbano, pari a euro 0,15 per km percorso. All’interno del kit Pin Bike sono contenute tutte le informazioni per il montaggio ed il suo semplice funzionamento.

Ma #Foggiainbici sostiene anche la microeconomia urbana perché chi partecipa “guadagna pedalando”: andando in bicicletta si accumula un bonus mensile da spendere presso i negozi di vicinato iscritti all’iniziativa.

Diverse attività hanno già aderito e sono state già geolocalizzate nella pagina web del sito del Comune di Foggia, ma saranno visibili anche sull’app Pin Bike, che scaricheranno sui propri cellulari i potenziali acquirenti.

I commercianti avranno anche a disposizione una vetrina virtuale da personalizzare con la propria insegna ed i loro beni o servizi.

Occorre, ora, che altre attività commerciali aderiscano numerose, visti i 600 potenziali acquirenti che, da qui a breve, inizieranno a guadagnare il loro voucher da spendere presso i negozi di vicinato.

Tutte le tipologie merceologiche sono incluse: farmacie, mercerie, pasticcerie, librerie, palestre, centri estetici, parrucchieri, abbigliamento e calzature e chi più ne ha ne metta!

Ricordiamo che per aderire bastano pochi click:

Registrarsi all’iniziativa cliccando su www.comune.foggia.it/foggiainbici e compilare il modello indicando ragione sociale, indirizzo, partita iva, codice iban;

Esporre la vetrofania di Foggia in bici sulla propria vetrina;

Visualizzare il proprio negozio che è geolocalizzato sull’applicazione e gestire in autonomia la vetrina virtuale che appare sull’app;

Vendere il proprio prodotto all’utente di Foggia in bici riconoscendogli lo sconto indicato sull’app del cellulare del cliente-ciclista;

Emettere regolare scontrino per l’intero importo, comprensivo dello sconto;

Ricevere il bonifico entro il 10 del mese successivo sul proprio conto corrente, grazie all’Iban indicato nel form di registrazione.

Le tre Associazioni di categoria più rappresentative della città di Foggia (Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) sostengono e promuovono l’iniziativa. A breve potranno anche distribuire ai loro associati iscritti a #Foggiainbici, la vetrofania da esporre all’ingresso della propria attività. Per ogni altra informazione relativa al progetto Foggia in Bici e all’app Pin Bike, si rinvia al sito istituzionale del Comune di Foggia.