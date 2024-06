L'Ordine dei Medici di Foggia accoglie i nuovi dottori: la cerimonia del giuramento

La 'festa' del giuramento per ogni nuovo 'Dottore' iscritto all’Albo è il momento di affermazione dell’essere medico, nonché l’occasione per suggellare il patto morale che ogni medico deve stipulare con la Comunità di appartenenza. L'appuntamento è per domani, 9 giugno, ore 9.30