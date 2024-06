Nonni vigili a Foggia: parte la campagna di 'reclutamento'

Un gazebo informativo per promuovere tra i cittadini foggiani il progetto dei Nonni vigili del Comune di Foggia: è quanto avverrà domani, sabato 15 giugno, nell’isola pedonale, all’altezza dei portici di via Lanza. A organizzare l’iniziativa il Corpo della Polizia Locale che intende rilanciare l’attività di volontariato per l’anno scolastico 2024-205.

L’attività si concretizza in un servizio di presidio e sorveglianza durante l’entrata e l’uscita dei bambini dalle scuole primarie della città. Tra i requisiti richiesti per i nonni vigili: la residenza o il domicilio nel Comune di Foggia; la titolarità di trattamento pensionistico, l'idoneità psicofisica al servizio richiesto, da documentare con certificazione medica rilasciata dal medico di base, il godimento dei diritti civili e politici e l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. Le persone ammesse al progetto parteciperanno ad un breve corso di informazione e formazione presso il comando di Polizia Locale.

Nel Gazebo, accanto a rappresentanti della polizia locale, alcuni dei volontari che hanno prestato servizio nell’anno scolastico appena terminato. Inoltre, dalle 10,00 alle12,00 presso il Gazebo, in collaborazione con l’assessorato all’istruzione, saranno presenti alcuni alunni in rappresentanza degli istituti che hanno usufruito del servizio ed ai quali saranno donati dei gadget messi a disposizione dell’assessore Di Molfetta.