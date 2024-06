Successo per i Laboratori ai Campi Diomedei: così i bambini imparano a differenziare

Grande partecipazione alla ‘Festa del Vetro’ dei Campi Diomedei: laboratori, eventi, tanta allegria e partecipazione nel parco urbano per la 'Festa del vetro – A Foggia il vetro sta in campana', una manifestazione voluta dall’amministrazione comunale e da Amiu Puglia, nell’ambito del progetto Anci e Coreve, promossa in collaborazione con l’Arcidiocesi.

Attraverso attività mirate, grandi e piccini hanno “ripassato” le regole della buona differenziazione del vetro, imparando a riconoscere quello che va conferito nelle campane verdi e quello che, al contrario, pur sembrando vetro, va differenziato altrove.

Tante le associazioni che hanno partecipato: So’Bellicos, Birilà, Cicloamici Foggia Fiab, Gocce Di Pensiero e Foggia Running. Ospite d’onore Vincenzo Patoseno, influencer foggiano noto per la capacità di mantenere oggetti in equilibrio sulla testa. Anche La Via della Felicità Foggia ha deciso di partecipare, essendo attiva ormai da più di 3 anni con interventi di riqualificazione urbana e raccolta rifiuti nelle aree verdi della città.

Nell’ambito del progetto, come si ricorderà, sono state sistemate 180 campane del vetro, portando a circa 360 quelle presenti su tutto il territorio cittadino.