La città di Foggia 'ad alta voce' dice no alla violenza di genere

Il grande cuore di Foggia. Ammonta a 2.380 euro, infatti, la somma che è stata raccolta per il Centro Specialistico per minori vittime di abuso e maltrattamento presso il consultorio ASL di Foggia durante lo spettacolo ‘Ad Alta Voce’ organizzato lo scorso 22 novembre al Teatro del Fuoco dalle associazioni ‘Il Cuore Foggia’ ed ERA Foggia in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Obiettivo: raccogliere fondi per il Centro, ma anche sensibilizzare in merito alla violenza di genere.

Numerosi gli artisti che hanno aderito al progetto e sono saliti sul palco a sostegno della causa. Presentati da Stefania Consiglia Troiano e Antonio Pistillo, si sono esibiti la band Gospel Italian Singer diretta dal Maestro Francesco Finizio, il soprano Tina De Luca, la cantante Rita Natola, l’attore e cantante Nick D’Apollo, la cantante Giulia La Daga, il musicoterapista e artista Michele Bonfitto, la scuola di danza Tersicore diretta da Giada Tersicore, l’attrice Mariangela De Luzio, i ballerini della scuola di ballo Havana Club, i piccoli clown dottori e i ragazzi dell’AIPD che hanno mostrato la chiamata di soccorso durante la loro esibizione. I clowndottori si sono esibiti in un flashmob sul divieto di libertà delle donne islamiche, spiegando che ogni brano scelto rappresentava una tipologia di amore, talvolta malato. Calorosi applausi anche per l’artista Vito Moreno che ha mostrato un bellissimo dipinto ispirato al tema della serata.

Suggestiva è stata la sfilata ‘Red and Black’ durante la quale le volontarie dell’associazione ‘Il Cuore Foggia’ hanno voluto mettersi in gioco e mostrare la loro femminilità e il loro coraggio sfilando con abiti neri e rossi per simboleggiare e rappresentare, da un lato le varie forme di violenza, e dall’altro lato la rinascita. “La sfilata – spiega la presidente de ‘Il Cuore Foggia’ Jole Figurella – è stata dedicata a tutte le donne che sono riuscite ad uscire dal tunnel, un momento di speranza e sensibilizzazione per tante altre vittime che ancora non trovano il coraggio di farlo. Desidero ringraziare per il supporto l’artista ed esperta di moda e spettacolo Michela Pipoli e le truccatrici Francesca Di Bella del centro estetico la Rouge beauty expert, esperta in trucco scenico per le dark e Valentina Presutto pmu lamination per le Red, che hanno rappresentato la rinascita”.