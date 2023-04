L'olio del Giardino della Memoria ai vescovi di Capitanata: il dono del Questore di Foggia per ricordare le vittime delle stragi mafiose

Il Questore Di Foggia, nella giornata di ieri, ha donato a tutti i Vescovi della provincia, l’olio del giardino della Memoria di Capaci. Un gesto simbolico per ricordare, a distanza di 31 anni, le vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e le loro scorte.

Nel luogo dove avvenne la tremenda esplosione del 23 maggio, oggi sorge un giardino su cui insistono diverse piante d’ulivo, ciascuna dedicata ad una persona delle Istituzioni caduta per mano mafiosa. L’iniziativa è partita dal Questore di Palermo, che ha chiesto a tutti i Questori d’Italia di donare l’olio del Giardino della Memoria di Capaci, “frutto nato dalla terra bagnata dal sangue di martiri della giustizia”, alle diocesi italiane per consacrare l’olio in occasione della messa crismale della settimana Santa ed utilizzarlo come olio Santo nell’anno liturgico.