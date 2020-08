"Siamo stanchi dei disservizi". Raccolta dei rifiuti a singhiozzo al Villaggio Artigiani. "Qui paghiamo il triplo delle tasse"

L'ultima segnalazione inoltrata dal Villaggio Artigiani di Foggia risale a lunedì: dal giovedì precedente la spazzatura non era stata ritirata in via di Sant'Andrea, compresa la vasca, il materasso e gli altri ingombranti. Ora i cassonetti sono stati svuotati ma a terra sono rimasti altri rifiuti, "e chissà quando torneranno a svuotarli", dicono sconfortati in questa periferia.

Da mesi ormai gli imprenditori della zona reclamano l'ordinario servizio di svuotamento dei cassonetti. Hanno richiesto nella stessa strada e in via Tressanti di programmare lo spazzamento manuale almeno una volta a settimana. E così tutt'intorno. "Siamo stanchi di questi continui disservizi". Uno di loro addirittura è costretto a cambiare le buste nei cestini. "Sembra di essere in un'altra città. Il centro viene servito e la cintura esterna no".

I cassonetti restano strapieni per giorni, circondati da ingombranti. I titolari delle attività hanno sollecitato in più occasioni la rimozione scrivendo all'Amiu e all'Ufficio Ambiente del Comune di Foggia. A giugno, un elettrodomestico - lo testimoniano foto scattate a distanza di giorni - è rimasto abbandonato per almeno una settimana nella stessa posizione.

"In questa zona di Foggia, in quanto artigianale, paghiamo il triplo delle tasse rispetto alle zone residenziali. Ed è nostro diritto - affermano gli imprenditori - pretendere un servizio puntuale e adeguato a quanto corrisposto. Siamo stanchi di trovare le strade sporche per settimane".

