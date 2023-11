Diciannove anni fa la tragedia di via delle Frasche: Foggia ricorda le otto vittime del crollo

Il 20 novembre 2004, a distanza di soli 5 anni dal dramma di viale Giotto, una nuova tragedia scosse la comunità foggiana. Ancora una volta nel cuore della notte, alle 3.18, a causa di una fuga di gas, nel quartiere Borgo Croci si verificò l'esplosione e il crollo di una palazzina sita in via delle Frasche. Una sciagura che causo la morte di otto persone.

Un’altra triste vicenda che la città ha il dovere di ricordare e per questo, in occasione del XIX anniversario del crollo, la Sindaca Episcopo a nome della Città di Foggia, lunedì 20 novembre commemorerà le vittime, anche come segno di affettuosa vicinanza alle famiglie colpite da quella tragedia. Il programma delle celebrazioni prevede la deposizione di due corone: alle 9:30 sul luogo del crollo in via delle Frasche; a seguire, alle ore 10,00, presso la cappella dedicata (9^ Cappella Comunale A 1/1 - I piano) del cimitero cittadino.

Per la Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo: “la storia recente di Foggia è purtroppo indelebilmente segnata da tragici crolli di abitazioni civili che hanno provocato la scomparsa di interi nuclei familiari di concittadini; non dimentichiamo nel primo dopoguerra anche il crollo di Palazzo Angeloni a Piano delle Fosse. Disastri che abbiamo il dovere di tenere sempre bene in mente affinché se ne possa trarre il dovuto insegnamento per far sì che la Foggia del futuro che per cui stiamo lavorando sia caratterizzata da tutta un’altra storia”.