“Nel cognome che ho scelto” di Lorenzo Sepalone è nella terna finalista al Premio Globo d’Oro

“Nel cognome che ho scelto” di Lorenzo Sepalone è nella terna finalista della categoria Miglior Cortometraggio al Premio Globo d’Oro. Una notizia importantissima per il regista del documentario, per il protagonista Alfredo Traiano e per tutta la città di Foggia.

Il Globo d’Oro, premio che la Stampa Estera assegna dal 1959 al cinema italiano, è uno dei riconoscimenti più ambiti dai professionisti dell’industria cinematografica. Anche per questa edizione a selezionare le pellicole più significative, per premiare il meglio del cinema nazionale, è stata una commissione di corrispondenti esteri provenienti da ogni parte del mondo. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma il prossimo 3 luglio.



Dopo aver conquistato pubblico e critica in moltissimi festival cinematografici, il regista foggiano Lorenzo Sepalone ottiene la nomination per la sessantaquattresima edizione dei Globi d’Oro, entrando nelle terne finaliste, insieme ai più grandi nomi del cinema italiano.

Il cortometraggio documentario “Nel cognome che ho scelto”, scritto e diretto da Sepalone, racconta la storia del venticinquenne foggiano Alfredo, figlio di Giovanna Traiano, vittima di femminicidio nel 2003, e nipote di Francesco, morto nel 2020 dopo essere stato ferito durante una rapina avvenuta all’interno del suo bar.

Il film mostra, in 15 minuti, con delicatezza e originalità, una storia di dolore e di riscatto evidenziando la straordinaria forza di un ragazzo che non ha mai smesso di lottare.

“Nel cognome che ho scelto” è prodotto da Sguardi Liberi per il progetto 'Motore Ciak Azione', organizzato dalla Scuola Media Giovanni Bovio di Foggia, vincitore del bando 'Cinema e Immagini per la Scuola' promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Un 2024 ricco di impegni e di successi per Lorenzo Sepalone. Attualmente il regista sta girando il documentario 'Civico 120', che racconta la tragedia di viale Giotto avvenuta a Foggia nel 1999. Inoltre, a settembre, uscirà il suo nuovo cortometraggio, 'Volti', promosso dall’associazione 'Impegno Donna', ed entro la fine dell’anno lo vedremo tra gli attori di un’attesissima serie televisiva su Disney+.