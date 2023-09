Al Conservatorio Umberto Giordano il segreto del successo sono gli studenti

È uno dei 73 Conservatori sparsi lungo lo Stivale e indubbiamente uno dei più moderni, accattivanti e al passo con i tempi. Porta il nome – e non poteva essere diversamente – del Maestro nato in terra di Capitanata che, se fosse ancora vivo, non potrebbe che plaudere ed essere orgoglioso di una città capace di produrre tanta bellezza per i suoi giovani, anche in una terra aspra e a volte ‘matrigna’ e avara di opportunità come il Gargano.

Non a caso, infatti, oggi il ‘Conservatorio di Musica Umberto Giordano’ conta poco meno di un migliaio di studenti dislocati fra le due sedi, quella del capoluogo e quella di Rodi Garganico. Arrivano da tutta la Capitanata, molti dal resto del Belpaese, alcuni anche dall’estero, soprattutto dall’Est Europa e dall’Oriente. L’exploit di iscritti è cosa degli ultimi anni: merito dell’ampiamento dell’offerta formativa e di alcuni ‘aggiustamenti’ in merito alla didattica.

“Ad oggi possiamo contare su 160 cattedre divise fra le due sedi – ci ha spiegato il direttore del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, il Maestro Francesco Montaruli – e abbiamo completamente rivisto tutti i piani di studio per adattarli allo studente e fare in modo che passasse un po’ meno tempo in Conservatorio e un po’ di più a casa per poter studiare. Da circa diciotto corsi annuali siamo passati a tredici. E questa per ragazzi è stata una cosa importante perché li ha messi nella condizione migliore per poter raggiungere i propri obiettivi”.

Che al centro delle attenzioni ci siano gli studenti è evidente anche nel consistente numero di opportunità che l’Istituto offre loro: dalla storica rassegna ‘Musica nelle Corti di Capitanata’ che vede sullo stesso palco fianco a fianco allievi e docenti in una serie di concerti aperti alla cittadinanza al campus della sede di Rodi Garganico che da cinque anni a questa parte mette insieme gli studenti della sede centrale e quelli della sezione garganica in una settimana di prove e concerti.

E poi ci sono l’Orchestra Sinfonica, l’Orchestra di fiati della sezione di Rodi che ha una sua mini stagione annuale e l’Orchestra Sinfonica Young formata dai musicisti dei corsi di strumento, che durante l’anno accademico è impegnata in una vera e propria attività concertistica e che l’anno scorso – unica orchestra giovanile di un Conservatorio italiano – ha partecipato da protagonista alla registrazione di un album, ovvero ‘Maè’ del noto jazzista (ed ex alunno dell’Istituto foggiano) Roberto De Nittis e ispirato ad Umberto Giordano e al suo controverso rapporto con la città.

Ma il Conservatorio offre anche la possibilità di studiare jazz con tanto di dipartimento a Rodi e di rassegna estiva dedicata (il ‘Rodi Jazz Fest’) e l’opportunità di fare concerti per eventi esterni e con formazioni che vengono create ad hoc. Il tutto al netto di seminari, workshop e masterclass.

“Alla base di tutto, però, c’è sempre una selezione, il superamento di un’audizione. Il nostro mondo è così, c’è competizione e ciò che fa la differenza è la qualità. Quindi in Conservatorio prepariamo i ragazzi anche a questo aspetto” ha evidenziato il direttore.

Che il Conservatorio foggiano sia un’eccellenza del territorio al passo con i tempi e le esigenze ormai cambiate, lo dimostra anche il processo di internazionalizzazione grazie al programma Erasmus+ che negli ultimi anni ha permesso una decina di mobilità ai fini di tirocinio di professori e studenti presso il ‘Teatro dell’Opera e Balletto’ di Tirana e un’importante collaborazione con la ‘Norvegian University of Scienze and Technology’ di Trondheim. Mentre il prossimo ottobre la sede di Rodi Garganico ospiterà il programma ‘Blowing with the Winds’ (organizzato sempre nell’ambito di Erasmus+) che metterà insieme studenti e professori dell’Accademia ‘F. Liszt’ di Budapest, del Conservatorio Reale di Anversa (Belgio), del Conservatorio Superiore di Vigo (Spagna) e dell’Accademia della Musica e del Teatro di Tallinn (Estonia) con gli allievi dei corsi accademici di flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto delle due sedi foggiane per una cinque giorni di lezioni di musica d’insieme e di trascrizione e arrangiamento per ensemble di fiati. A conclusione del percorso, il 7 ottobre, i partecipanti terranno due concerti a Rodi e nel Parco Nazionale del Gargano.

“È un programma intensivo che coinvolge più istituti. Abbiamo portato Rodi Garganico all’attenzione internazionale con questa iniziativa che è stata molto difficile da organizzare perché coinvolge più istituti in un programma intensivo” ha evidenziato.

Ma al di là delle attenzioni rivolte ai più giovani, il Conservatorio è anche un polo d’eccellenza per quanto riguarda la ricerca. Basti pensare al fatto che è sede dell’edizione nazionale delle opere di Umberto Giordano e che una delle ultime operazioni è stata il recupero dei manoscritti di Evemero Nardella (compositore foggiano di nascita e napoletano di adozione che scrisse soprattutto canzoni) e l’allestimento in prima assoluta per il prossimo 19 ottobre de ‘L’isola azzurra’, operetta in tre atti su parole di Rocco Galdieri, composta tra il 1913 e il 1914, il cui manoscritto è conservato nella biblioteca del conservatorio foggiano. Una messa in scena che vedrà sul palco del Teatro Giordano – neanche a dirlo – proprio gli allievi dei corsi di canto lirico e l’orchestra dell’Istituto foggiano.

Giusto per ricordare che dal cemento non è raro che spuntino fiori. Basta una piccola fessura.