"Dichiara il tuo Sì in Comune": anche Foggia aderisce alla campagna di sensibilizzazione per la donazione di organi e tessuti

Anche il Comune di Foggia aderisce alla campagna di sensibilizzazione del Centro Nazionale Trapianti CNT, ANCI e Ministero della Salute “Dichiara il tuo sì in Comune”, in tema di donazione di organi e tessuti.

In tutti i Comuni italiani i cittadini maggiorenni possono esprimere la loro dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti. Ogni anno nel nostro Paese oltre 5 milioni di persone vengono in contatto con gli uffici anagrafe per l’emissione della CIE (la Carta d’Identità Elettronica). Di questi solo il 55% decide di registrare la propria volontà sul prelievo degli organi a scopo di trapianto e - tra questi - solo due su tre decidono di diventare donatori.

Si tratta di un numero importante ma non sufficiente per assicurare una speranza di cura a tutte le persone iscritte annualmente nelle liste d’attesa per un trapianto.

Di qui la necessità di assicurare una più capillare informazione sull’argomento e un’azione di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza. Per questo, presso gli sportelli dell’ufficio anagrafe di Palazzo di Città e della Circoscrizione al quartiere Cep, sono ben visibili le locandine della campagna di sensibilizzazione in favore della donazione. Un modo per porre all’attenzione dell’utenza alle prese con la richiesta del documento di riconoscimento questo importante argomento e fare in modo, se lo decideranno, di esprimere in modo consapevole la propria decisione. Una manifestazione di volontà che può trasformarsi in un gesto di impegno civile e responsabilità verso il prossimo.

Maggiori informazioni sul sito www.sceglididonare.it