La 'nuova' piazza Cavour pronta a ospitare i concerti di Ferragosto: attiva la nuova illuminazione del pronao della villa

"Buona vacanza a tutti quelli che potranno partire ed a quelli che resteranno in città". Con questo augurio del Commissario Cardellicchio è partito il conto alla rovescia per i due attesi concerti che, come consuetudine, organizzati dall’Amministrazione Comunale, allietano le sere d’estate dei foggiani nel periodo di Ferragosto. Il concittadino Antonino e i Tiromancino si esibiranno in città rispettivamente il 13 e il 15 di agosto sul palco allestito in Piazza Cavour.

E la piazza simbolo della città, con la Fontana del Sele e il Pronao della Villa Comunale disegnato dal celebre architetto Oberty è stata di recente interessata da lavori di restyiling e sicurezza stradale terminati proprio in questi giorni. In tutta l’area della centralissima piazza è stato completamento rifatto il manto stradale e la segnaletica. Mentre è stato ripensato in chiave di sicurezza pedonale l’intero attraversamento dell’area, con la realizzazione di spartitraffico, aiuole e arredo urbano specifico per incanalare l’attraversamento negli spazi dedicati ai pedoni.

Con questo obiettivo è stato anche montato un sistema semaforico speciale, in prossimità della sede di Giurisprudenza dell’Università, che prevede l’illuminazione dell’attraversamento pedonale con sistemi di allerta per le autovetture. Un sistema sperimentale che, se si dimostrerà efficace, potrebbe essere montato anche in altre zone della città. Rifatti inoltre i marciapiedi di tutte le aiuole e completata la pavimentazione che congiunge Piazza Cavour all’isola pedonale di via Lanza. Interamente ripensato e potenziato, infine, il sistema di pubblica illuminazione della Piazza, con un intervento ad hoc per valorizzare il pronao della Villa Comunale completamento ripulito e rimesso a nuovo. Una nuova immagine da cartolina di Foggia che sarà visibile ai foggiani ed ai visitatori della città a partire dalla sera di lunedì 7 agosto.