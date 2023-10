Altro che 'Città Verde': su 105 capoluoghi Foggia è 93esima per salubrità dell'aria, trasporti e rifiuti

Altro che ‘città verde’. Foggia non si schioda dal 93° posto della classifica relativa al trentesimo rapporto 'Ecosistemi urbani’ di Legambiente e Ambiente Italia, basata su 19 parametri che fotografano le performance ambientali di 105 città capoluogo in 5 macro aree: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente.

E' li dal 2022, ovvero da quando ha perso tre posizioni in materia di salubrità dell'aria e dei luoghi. Le dieci migliori sono quasi tutte nel nordest del paese. Sul podio figurano Trento, Mantova e Pordenone, che superano la quota 80% nei parametri presi in esame (Foggia si ferma al 42,71%).

La classifica non premia, per forza di cose, le grandi città (le migliori sono Venezia, 11ª, e Bologna, 23ª, mentre Milano è al 42, Roma all'89 e Napoli al 98). In Puglia, troviamo Lecce al 40° posto della classifica totale, Brindisi al 69 e Bari al 90.

Come illustrato nella sintesi pubblicata oggi da Giacomo Bagnasco, su Il Sole24Ore, "a fronte della percentuale del 100% di un centro urbano ideale (ma non utopico), la media si è spostata in avanti di tre punti, dal 53,41 di 12 mesi fa al 56,41 attuale. Con le tre città in testa alla classifica (Trento, Mantova e Pordenone) che superano quota 80 per cento, mentre l’anno scorso la vincitrice Bolzano - stavolta nona, davanti a Belluno - si era fermata a 79. Insomma, per avere un effetto post-pandemia favorevole si è dovuto attendere di scavalcare non solo il 2020 ma anche il 2021. Nel ritorno non semplice alla normalità rientrano innanzitutto gli ovvi progressi legati al trasporto pubblico locale, il cui volume resta comunque lontano dalle eccellenze europee", spiega.

"Ma ci sono miglioramenti nel campo dei rifiuti, non solo nella raccolta differenziata (prima è Ferrara, con l’87,6 %, media dei capoluoghi salita a 62,7 per cento) ma pure nella produzione, calata da 526 a 516 kg annui pro capite. In crescita l’estensione delle isole pedonali. Per quanto riguarda la qualità dell’aria, si rilevano l’inserimento del nuovo indicatore delle Pm 2,5 (polveri ancora più “sottili” delle Pm 10) e qualche passo avanti complessivo, nonostante la situazione più pesante sul fronte dell’ozono".

Per contro, "c’è un lieve rialzo nella media delle perdite della rete idrica (con il 36,2% dell’acqua potabile che non raggiunge i rubinetti, passando dal 9,4% della virtuosa a Pavia al 67,7% della “sprecona” Massa), si evidenzia una crescita di consumo di suolo e, soprattutto, aumenta ancora il già preoccupante tasso di motorizzazione delle nostre città: oltre a Venezia, la sola Genova si mantiene sotto il livello di 50 auto ogni 100 abitanti, mentre Frosinone sfonda la soglia degli 80 e la media si attesta a 66,6 (il dato precedente era di 65,5)", si legge ancora su Il Sole24Ore.

Entrando nel dettaglio dei singoli parametri, per quanto riguarda il 'verde' pubblico (alberi ogni 100 abitanti), Foggia si pone al 57° posto; la capolista è Modena. Valutato insufficiente anche il dato relativo alle 'isole pedonali' (mq per 100 abitanti) dove il capoluogo dauno si attesta all'80° posto; nella parte alta della classifica invece Bari (21° posto).

Sul fronte dei consumi idrici (litri per abitante al giorno), Foggia si attesta al 10° posto, mentre figura al 32° per la dispersione nelle reti (differenza % tra acqua immessa in rete e consumata per usi civili, industriali, agricoli).

E' al 2° posto per le infrastrutture per la ciclabilità e 38° per 'Offerta trasporto pubblico', ovvero percorrenza in km per vettura, per abitante. Il 'Tasso di motorizzazione' (auto ogni 100 abitanti) è calcolato al 62,2% e quello 'Vittime della strada' (Morti+feriti/1.000 ab) è al 7%, con Foggia al 90° posto della classifica tematica.