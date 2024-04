Tutto pronto per 'Fuggi a Foggia': il percorso di gara e le limitazioni o chiusure alla viabilità

E' tutto pronto per la gara podistica 'Fuggi a Foggia', che si terrà domani, domenica 14 aprile, per le strade del centro cittadino. La corsa, organizzata dalla Asd I Podisti di Capitanata con il patrocinio del Comune di Foggia, avrà inizio alle 9 di domani e si snoderà lungo un percorso di 10 Km.

Le strade interessate saranno temporaneamente chiuse al traffico veicolare (qui l'ordinanza dirigenziale), che sarà deviato sulla viabilità limitrofa, a partire dalle 8 e fino sino a fine manifestazione (presumibilmente intorno alle 11:30). Verranno consentiti, nei limiti del possibile, al fine di non compromettere le condizioni di sicurezza della manifestazione, i transiti e gli attraversamenti motivati da situazioni di necessità.

La Stazione Ferroviaria potrà essere raggiunta da via Manfredi con provenienza da via Manfredonia, via S. Alfonso M. dé Liguori, via San Lazzaro. Di seguito il percorso della gara podistica:

Partenza Piazza Giordano - Via Lanza - P.zza Cavour - Via Scillitani - Viale Fortore (chiusura parziale corsia di destra da Via Scillitani a Via M. Mazzei) - Via M. Mazzei - Via Galliani - Piazza Cavour - Via Lanza - Piazza Giordano - C.so Cairoli - P.zza XX Settembre - Via Duomo - P.zza Del Lago - P.zza C. P. Felici - P.zza F. De Sanctis - Via Arpi (ratto compreso da Piazza De Santis a P.zza Federico II) - P.zza Federico II - C.so V. Emanuele II - Piazza Giordano - Via Lanza - Piazza Cavour - Via Scillitani - Ingresso Villa Comunale lato Via Scillitani - Percorso interno Villa Comunale uscita su Via M. Mazzei - Via M. Mazzei - Via Galliani - Piazza Cavour - Via Lanza.