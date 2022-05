A Foggia una "casa" dedicata a Renzo Arbore

Il Consiglio Provinciale, si è riunito a Palazzo Dogana, con la partecipazione del Presidente, Nicola Gatta, del Vice Presidente, Giuseppe Mangiacotti e dei Consiglieri Provinciali:: Augello Roberto; Zuccaro Antonio; Maggi Miriam; Pezzano Rino; Giurato Luigi; Rinaldi Libera Liliana; Sementino Michele; del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli.

Approvata, all’unanimità, la costituzione di uno spazio espositivo permanente all’interno di Palazzo Dogana denominato “Casa Arbore” e il relativo schema di convenzione tra la Provincia di Foggia, la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese. Tanto in attuazione degli obiettivi di valorizzazione, diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e di conservazione della memoria, per documentare la vita e l’attività artistica del Maestro Renzo Arbore.

Nel suo intervento il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, dopo aver ringraziato la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese, ha evidenziato che con “Casa Arbore”, Palazzo Dogana, storica sede dell’Ente, diverrà un grande contenitore culturale al servizio della città di Foggia e della Capitanata.

Approvato, all’unanimità, anche l’ordine del giorno conclusivo dell’Assemblea dei Presidenti di Provincia del giorno 11 maggio 2022. Tale Assemblea ha riunito i Presidenti e i Vicepresidenti delle Province di tutta Italia per un confronto in merito alla prospettiva di “costruire la nuova Provincia” come ente esponenziale della comunità provinciale per il rilancio degli investimenti a livello locale e “Casa dei Comuni” a supporto degli enti locali del territorio per la semplificazione e il rafforzamento di tutto il sistema di governo locale.

Sono intervenuti i Consiglieri: Giurato; Augello e Sementino.