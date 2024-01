Inizia il Ministero Pastorale di Mons. Ferretti: il programma dell'insediamento del nuovo Arcivescovo di Foggia-Bovino

Partirà ufficialmente domenica 14 gennaio il ministero di Mons. Giorgio Ferretti, nuovo vescovo dell'Arcidiocesi Metropolitana di Foggia-Bovino. Diversi gli appuntamenti previsti nel corso della giornata. Si parte dalle 9.15 a Bovino, con l'arrivo dell'Arcivescovo in Corso Vittorio Emanuele e il corteo pedonale verso la Basilica Concattedrale.

Alle 11.30 Mons. Ferretti sarà a Foggia per una visita ad alcuni degenti del Policlinico di Foggia. Seguirà, alle 16.30, la Solenne Celebrazione Eucaristica stazionale e l'atto canonico di inizio ministero presso la Fiera di Foggia, dove si prevede un arrivo massiccio di fedeli della Fraternità missionaria di Sant'Egidio, di cui Ferretti è membro dal 2004.

Il canto liturgico sarà guidato dalla CAppella Musicale Iconavetere diretta dal Maestro A. Ruscillo. L'ingresso in fiera è libero, non è previsto alcun pass. L'accesso ai padiglioni della Celebrazione avverà da viale Fortore (ingresso pedonale), i varchi apriranno alle ore 15.00. Per i portatori di disabilità è consentito l'accesso con la propria auto (munita di contrassegno di disabilità) e parcheggiare nella Zona D entrando dal passo carraio di viale Fortore.

Gli autobus potranno parcheggiare nella zona E, entrando in Fiera dal passo carraio di viale Fortore.

Alle ore 19.00 è previsto l'arrivo dell'Arcivescono in via Duomo per il corteo pedonale verso la Basilica Cattedrale, dove sarà accolto alle ore 19.15.