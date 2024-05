Il Comune allunga il 'verde pubblico' alle borgate Incoronata, Segezia e Cervaro

Le località di Borgo Incoronata, Borgo Segezia e Borgo Cervaro fino a oggi sono state escluse dal contratto di servizio stipulato con il gestore incaricato della manutenzione del verde pubblico. "Una situazione penalizzante e lesiva delle esigenze di comunità che non poteva continuare ad essere ignorata".

Attraverso una proficua interlocuzione col gestore e con il Dec incaricato, a breve saranno inserite nel contratto vigente anche le tre borgate, dove nei prossimi giorni riprenderà con regolarità il servizio assicurando spazi verdi curati e accoglienti per tutti i cittadini senza distinzioni di sorta.

"La riattivazione del servizio di manutenzione del verde nelle nostre borgate - afferma l’assessore all'Ambiente Lucia Aprile - rappresenta un passo importante verso il miglioramento della qualità della vita dei residenti. Siamo consapevoli delle difficoltà che i cittadini hanno affrontato per la mancanza di servizio indispensabile. Per questo abbiamo lavorato incessantemente per trovare una soluzione efficace e sostenibile. La cura del verde pubblico non è solo una questione di decoro urbano, ma anche di benessere comunitario e di rispetto per l'ambiente."

"Questo risultato - aggiunge l’assessore alle Borgate Lorenzo Frattarolo - è frutto dell’impegno di questa amministrazione nel colmare alcune lacune che sono emerse nel tempo e di cui ci siamo fatti immediatamente carico. Di grande aiuto, in questa fase, è stata la stretta collaborazione tra le istituzioni e i residenti. Le borgate di Incoronata, Segezia e Cervaro sono parte integrante della nostra comunità, e garantire loro un servizio di manutenzione del verde efficiente è una nostra priorità. Continueremo a lavorare affinché tutti i servizi essenziali siano sempre garantiti e migliorati. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo importante traguardo".