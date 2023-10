La 'Magna Capitana' ancora 'sotto i ferri': "Danno grave, ma stiamo tamponando"

Ci vorrà ancora del tempo per la riapertura totale. La biblioteca ‘La Magna Capitana’ è ancora sotto i ferri. I tempi per il rifacimento dell’impianto anti-incendio, infatti, sono lunghi, anche più del previsto. I motivi sono diversi: la struttura è molto grande (circa 16mila metri quadri) e i pezzi sono arrivati alla spicciolata.

“Abbiamo dovuto aspettare molto – ci ha spiegato la direttrice del polo biblio-museale di Foggia (di cui fa parte ‘La Magna Capitana’) Gabriella Berardi raggiunta telefonicamente da Foggia Today – perché arrivassero sia la parte impiantistica che i materiali: dopo il Covid l'approvvigionamento è diventato complesso. Adesso abbiamo tutto quello che serve e la ditta sta lavorando senza sosta. Ci auguriamo che i tempi siano brevi. Purtroppo non dipendono da noi”.

Nel frattempo gli utenti, orfani di un importante presidio culturale e di uno dei più amati luoghi di socializzazione, continueranno a seguire le iniziative in altri punti della città (poco male, perché sarà un’occasione di ri-scoperta di veri e propri gioiellini e patrimoni culturali come il museo di storia naturale e la galleria d’arte moderna e contemporanea). In attesa che almeno una parte della biblioteca – forse a breve – riapra le porte: “Verrà presentato un piano di fattibilità al Prefetto e ai Vigili del fuoco per valutare il rientro dei dipendenti e un’apertura almeno parziale” ci ha anticipato la Berardi.

Tutto è cominciato a fine agosto, quando all’improvviso il sistema anti-incendio è andato in tilt iniziando a suonare senza motivo. “Lo abbiamo fatto controllare immediatamente – ci ha raccontato – ed è emerso che era andato in blocco e che andavano sostituiti dei pezzi che però non erano più in commercio. A qual punto, fatti i rilievi, si è presentata la necessità di rimetterlo a norma e adeguarlo per renderlo ancora più sicuro”.

Buon pro ci faccia. Tuttavia la chiusura prolungata di una biblioteca, qualunque sia il motivo, non è mai cosa buona. “È ovvio che il venir meno di un luogo fisico dove poter utilizzare i libri è un danno grave – ci ha detto rammaricata – ma stiamo cercando di tamponare come meglio possiamo. Speriamo di riaprire presto”.

Ma un conto è la speranza, un altro la realtà.