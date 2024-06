Via i rifiuti dalla piazza: i bambini dell'oratorio 'San Paolo' rendono Foggia più bella e pulita

Un pomeriggio di ecologia e comunità per i bambini dell'oratorio 'San Paolo Apostolo', al quartiere Cep di Foggia, che - accompagnati dalle loro famiglie e dalle educatrici - hanno trascorso un pomeriggio diverso dedicato alla pulizia e al decoro della piazzetta adiacente alla chiesa.

Questa iniziativa ha segnato la conclusione di un percorso educativo incentrato sull'ecologia e la salvaguardia dell'ambiente, sottolineando l'importanza di prendersi cura del proprio territorio.

Muniti di guanti, sacchetti e attrezzi vari, i piccoli volontari, supportati dagli adulti, hanno ripulito la piazzetta dai rifiuti, raccogliendo cartacce, bottiglie e altri oggetti abbandonati e hanno arricchito alcune aiuole con nuova terra e piante profumate. L'impegno e l'entusiasmo dei bambini hanno contagiato anche i passanti, alcuni dei quali si sono uniti spontaneamente all'iniziativa, contribuendo a rendere la zona più pulita e accogliente.

Le educatrici dell'oratorio hanno spiegato ai bambini l'importanza di gesti semplici ma fondamentali per la tutela dell'ambiente, come non gettare rifiuti a terra e rispettare gli spazi pubblici. Questo pomeriggio di pulizia è stato anche un momento di riflessione sui temi dell'ecologia, del rispetto per la natura, del senso civico e dell’amore per la propria città e per il proprio quartiere.

Dopo il lavoro, il gruppo si è riunito nel cortile dell'oratorio per un meritato momento di svago e divertimento. Tra giochi e risate, i bambini hanno gustato un delizioso gelato, felici e consapevoli di aver contribuito a rendere Foggia un luogo più pulito e bello. L'iniziativa ha riscosso un grande successo, dimostrando come anche i più piccoli, con il giusto supporto, possano fare la differenza nella cura del proprio ambiente.

Le famiglie e gli organizzatori sperano che questo evento possa diventare un appuntamento fisso, coinvolgendo sempre più persone e diffondendo la cultura della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. L'Oratorio 'San Paolo Apostolo' continua così a essere un punto di riferimento non solo per l'educazione spirituale, ma anche per l'impegno civico e la promozione di valori fondamentali come il rispetto per la natura e la comunità.