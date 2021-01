B&B apre le porte ai senza dimora della città. Il 2021 inizia nel segno dell'accoglienza: "Un'altra goccia nel mare della solidarietà"

L'anno nuovo è iniziato nel segno dell'accoglienza. Grazie al sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, da ieri sera, in città c'è "la possibilità di aumentare i posti letto a disposizione dei senza dimora, in particolare per gli uomini e le donne che necessitano di attenzioni maggiori, che presentano qualche patologia o disagio che richiedono una sistemazione migliore".

Lo annunciano i volontari dei 'Fratelli della Stazione': "E' stato attivato un servizio di accoglienza diffuso nei B&B per fronteggiare l'emergenza freddo, dal mese di dicembre a quello di aprile. È un'altra piccola goccia in questo incredibile mare di solidarietà che il nostro territorio riesce ad esprimere nonostante le tante difficoltà. Un intervento realizzato di concerto con Pronto Intervento Sociale. Grazie alla Fondazione dei Monti Uniti e a quanti con le loro donazioni permettono questo ulteriore servizio", concludono.