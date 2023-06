Giuseppe Ciuffreda nuovo segretario generale della Flc Cgil

Oggi nel corso dell'assemblea generale Flc Cgil di Foggia, alla presenza di Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil nazionale, di Ezio Falco, segretario generale Flc Cgil Puglia, del segretario generale Cgil Foggia Maurizio Carmeno, è stato eletto segretario generale Flc Cgil di Foggia Giuseppe Ciuffreda.

L'assemblea ha eletto in qualità di segretario provinciale Pellegrino Iannelli, che si aggiunge alle compagne Concetta Talamo e Annarita De Palma. Ad Angelo Basta, segretario generale uscente, va il ringraziamento di tutto il gruppo dirigente per il lavoro svolto e l'impegno profuso, e a Giuseppe i migliori auguri per il mandato ricevuto.