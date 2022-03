Fiori gialli e blu nel cortile della scuola: il messaggio di solidarietà degli studenti lucerini al popolo ucraino

Colorare l'auiola all'ingresso dell'istituto è un modo anche bello da vedere per insegnare ai più giovani la solidarietà ed esprimere la vicinanza al popolo ucraino. I fiori colorati declineranno un inequivocabile messaggio a sostegno alla popolazione ucraina, a favore della quale l’istituto di Viale Dante si è già attivato con un cammino di solidarietà insieme ad altre scuole della Capitanata.

“Sono convinta che la bellezza possa sempre portare beneficio ai luoghi in cui viene promossa – sostiene la dirigente scolastica Laura Flagella - e aderire alle iniziative che rendono più bello l’ambiente fa bene agli animi. Quindi, nella positività che trasmette l’iniziativa ‘Lucera in fiore’, che vuole mettere in luce quanto c’è di bello in città, contrapponendosi alle brutture quasi sempre sottolineate quando si parla del nostro territorio, abbiamo pensato di inglobare il messaggio della pace. Il gesto di lunedì è dunque a supporto di quanto stiamo già facendo per l’Ucraina”.

“Lucera in fiore” è un contest che ha lo scopo di promuovere la bellezza della città e sensibilizzare la comunità alla cura e al rispetto del verde e dell'ambiente. Tutti i cittadini e i commercianti lucerini possono partecipare gratuitamente fino al prossimo 31 maggio inviando un massimo di tre fotografie che ritraggono il proprio balcone, davanzale, terrazzo, giardino, vetrina di negozio, strada o vicolo con piante e fiori attraverso sul sito www.lucerainfiore.it. In premio c’è un buono acquisto del valore di 1.000 euro.