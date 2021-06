"Fine pandemia teoricamente in autunno". Per Lopalco l'estate dei vaccini è decisiva: "Sfruttiamo questo momento"

L'assessore regionale Pier Luigi Lopalco, ha affidato all’Adnkronos Salute, una previsione sul Covid: "Teoricamente, se sono confermate le consegne di vaccino anti-Covid, entro luglio potremmo aver offerto la vaccinazione a tutti con almeno la prima dose. Questo significa che arriveremo in autunno con la popolazione completamente vaccinata. Se i vaccini confermeranno l'efficacia finora dimostrata, questo significa la fine della stagione pandemica nel nostro Paese".

Poco prima, a margine dell'avvio della formazione dei primi 29 fisioterapisti arruolati per il progetto Covid@casa, promosso da Regione Puglia, Aress e Protezione civile regionale e destinato alla riabilitazione post Covid dei pazienti che hanno contratto l'infezione, l'epidemiologo aveva aggiunto che "se non sfruttiamo questo momento della pausa estiva per completare la campagna vaccinale, in autunno vedremo di nuovo persone in ospedale perché non si sono vaccinate. Questo fenomeno è già visibile in altre nazioni come il Regno Unito. È nelle sacche di popolazione non vaccinata che il virus continua a circolare e a fare danno, anche tra i giovani. Ecco perché abbiamo aperto, secondo le indicazioni del commissario Figliuolo, a tutte le classi di età".

L'assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia ha lanciato l'appello a vaccinarsi: "Stiamo cercando di offrire la vaccinazione a tutti e lo faremo per tutta l'estate, sabato, domenica, a Ferragosto senza tregua e senza sosta. Il mio messaggio a tutti è: vaccinatevi".