Termina la presidenza di Giuseppe D'Urso al TPP: "Umilmente, credo di aver seminato qualcosa di bello"

Cambio al vertice del Teatro Pubblico Pugliese. Terminata, a scadenza di mandato, l’esperienza del foggiano Giuseppe D’Urso, la presidenza passa a Paolo Ponzio (nella foto in basso), eletto nel corso dell'assemblea dei soci.

Ponzio, docente di Storia della Filosofia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, direttore del Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica (Dirium) è stato nominato nuovo presidente del Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Confermato nel ruolo di vicepresidente il consigliere per l'area di Lecce, Taranto e Brindisi, l'avvocato Marco Giannotta. Con loro nel nuovo CdA eletto, che guiderà il Tpp per i prossimi 5 anni, riconferma anche per la giornalista Maddalena Tulanti, al secondo mandato per l'area di Bari; a cui si aggiungono l'avvocato Salvatore Sangiorgi, nominato consigliere di amministrazione in quota alla Regione Puglia; e Viviana Peloso, responsabile delle 'Vecchie Segherie Mastrototaro'" a Bisceglie, eletta per l'area Bat - Foggia.

“Sono stati anni piuttosto difficili e al tempo stesso molto belli, a contatto con tanti artisti e professionisti di prim’ordine”, ha spiegato il presidente uscente Giuseppe D’Urso. “Ho conosciuto realtà culturali che, con forza e determinazione, operano senza sosta per il bene comune; ho intessuto rapporti, anche di amicizia, che avranno sempre un posto speciale nei miei ricordi. Quattro anni sono volati grazie anche alla vicinanza del CdA, del direttore Sante Levante, della dirigente Claudia Sergio e di tutta la squadra del Teatro Pubblico Pugliese. Si chiude, con l’elezione del nuovo presidente, Paolo Ponzio, un’avventura che ho attraversato mettendoci tutto l’impegno possibile”.

“Abbiamo traghettato il Consorzio regionale in un momento difficilissimo come quello della pandemia, inventando nuovi approcci e nuove modalità di fruizione dell’arte che, anche oggi, a emergenza finita, continuano a essere utilizzati. Nel segno della continuità con la precedente presidenza, abbiamo rafforzato e ampliato l’organizzazione di molti eventi culturali: dalle numerose stagioni teatrali e rassegne artistiche in tanti comuni, al Medimex – portandolo anche nella mia città, Foggia -, dai progetti di PugliaSounds a quelli propri della rete museale pugliese attivandoci, di concerto con il Ministero della Cultura, per l’avvio di un importante progetto regionale come quello del ‘Trentadate’, che si è svolto nel mese di luglio scorso; non dimentico anche l’attenzione che abbiamo avuto per le periferie del nostro territorio grazie al progetto ‘Periferie al centro’, e per il tema dell’antimafia sociale con le due edizioni di ‘Teatri di Luce e di Pace’, che si sono svolte a Mattinata e con ‘Il Festival di Teatro Civile’ che coinvolgerà i ragazzi delle scuole superiori della Bat e della Capitanata per affrontare, con il linguaggio del teatro, temi importanti e attuali”, ricorda.

“Una novità assoluta è rappresentata dalla 1^ edizione del premio di letteratura per ragazzi e ragazze La Magna Capitana rivolto a tutte le scuole pugliesi. E ancora, la valorizzazione di siti archeologici, ai quali non sempre si è dato il giusto valore: Estate|Muse|Stelle a Lucera, che con le sue tre edizioni ha incantato non solo il numeroso pubblico, ma anche tutti gli attori e musicisti che hanno avuto così l’opportunità di esprimere il loro talento in un cornice suggestiva come l’Anfiteatro di Lucera. Con ‘Suggestioni sub Flore’ abbiamo acceso i riflettori su Castel Fiorentino, il luogo dove spirò il grande imperatore Federico II. Umilmente, credo di aver seminato qualcosa di bello per la Puglia e per la provincia di Foggia. Sono sicuro che gli anni a venire saranno ancora propizi per il Teatro Pubblico Pugliese; al nuovo presidente va il mio sincero buon lavoro e un ringraziamento, sentito e sincero, va a tutti coloro – ne sono molti – che in questi ultimi anni hanno condiviso questa meravigliosa avventura con me”, conclude.