A Foggia la 'Filiera Culturale' si cura da sola: "Facciamo quello che dovrebbero fare le istituzioni"

“Stiamo facendo da soli quello che avrebbero dovuto fare le istituzioni”. Il tecnico del suono Marco Maffei, tra i promotori della Filiera Culturale della Città di Foggia, si riferisce alla cura prospettata in un’interessante ricerca-azione di Luigi Garofalo, psicologo clinico e di comunità, che ha indagato gli effetti della pandemia nella comunità degli operatori artistici e culturali, per sua natura “vitale e creativa”.

Il primo appuntamento del ‘Tavolo permanente sulla cultura e sullo spettacolo’, lunedì scorso in Biblioteca, è stato anche una terapia di gruppo, se vogliamo, per quanto fossero bandite lamentele e autocelebrazioni.

“L’insensibilità delle istituzioni ha originato la nascita della filiera, quindi da un lato dobbiamo dire loro grazie, ma dall’altro siamo la testimonianza di una loro insensibilità alla componente umana che c’è nella cultura”, afferma Maffei. La componente economica passa persino in secondo piano, perché “se uno non resta umano, non può neanche pensare di lavorare ad un percorso creativo”.

Buona partecipazione ma “assenze illustri”

Gli organizzatori possono dirsi soddisfatti della partecipazione di pubblico, oltre le aspettative. Hanno partecipato una settantina di persone tra addetti ai lavori, attivisti e qualche politico come l’assessora regionale Rosa Barone; Peppino D’Urso, ex presidente del Teatro Pubblico Pugliese; Pasquale Cataneo che segue un po’ tutti i filoni di interesse per la città, proiettato semmai verso le prossime elezioni.

Non è una presentazione, i lavori sono in corso. “Il nostro obiettivo era quello di dimostrare che abbiamo una competenza che non ci stiamo inventando oggi”. Hanno già fissato il prossimo incontro, in programma il 27 febbraio, alle 16, al Teatro Regio di Capitanata. Dall’isolamento del lockdown è nato un “movimento ideologico orizzontale”. I problemi, a distanza di più di due anni, sono ancora irrisolti. Il ‘censimento capillare di tutte le realtà del comparto culturale sul territorio’ richiesto, tra le altre cose, in un documento risalente al 2020, non è mai stato avviato. Al tavolo permanente ci hanno pensato loro.

Non si può prescindere dal “dividere cultura e arte da intrattenimento e spettacolo”, secondo Sergio Grillo (Fog Produzioni Video), e in tanti, professionisti, la pensano come lui. Dirà no anche ai ribassi costanti nei bandi sulla cultura. “Vivevo nella musica, mi è stato negato il futuro”, è il grido di dolore di Salvatore Imperio, che opera in quel settore. Agli interventi programmati (Feliciano Chiriaco, musicista; Roberto Moretto, video maker; Michele Bonfitto, musicoterapeuta, Danilo Gallo, compositore e musicista; Niki dell’Anno, videomaker; Francesca Triscuoglio Capozzi, coreografa) se ne sono aggiunti altri.

Avevano invitato il nuovo dirigente del Servizio Cultura, Giuseppe Marchitelli, ma non si è presentato nessuno da Palazzo di Città: “Inaudita e ingiustificabile l’assenza del Comune di Foggia”, tuona Maffei, che stigmatizza anche altre “assenze illustri, che si notano già dall’inizio”. Sono coloro che “non hanno sottoscritto il documento, che era un’azione estroversa di altruismo, ma erano assenti anche due anni dopo, quando abbiamo ormai dimostrato che non facevamo gli interessi nostri, ma di tutti. Le assenze evidenti, lo dico senza tono polemico, dimostrano che è in atto ancora oggi un’azione di circoli chiusi che fanno i propri interessi in funzione di convenienze politiche. La cultura è un patrimonio di tutti, non è destinata al vantaggio del singolo. Non per fare paragoni, ma se sommiamo le competenze dei firmatari con quelle dei non firmatari non c’è proprio competizione”.

Mettono a disposizione le loro competenze ma, “l’obiettivo non è la politica, è il dialogo con le istituzioni – precisa Marco Maffei - Noi abbiamo cominciato quando il mondo era chiuso in casa. Siamo proiettati mentalmente a recuperare chi è rimasto ancora indietro a causa del Covid”. A nome della filiera aveva lanciato una provocazione: “Il prossimo assessore alla Cultura dovrebbe essere uno di noi novanta (i firmatari del documento, ndr), perché per le competenze che ci sono lavorerebbe con altri 89 dietro per uno scopo sicuramente utile al nostro territorio, ma non faremo mai un’affiliazione politica con un candidato”. Lui non ci pensa neanche a candidarsi, per la cronaca, e quell’assessore non sarebbe lui: “Punterei a mostri sacri che veramente in tre mesi ci rivoltano la città, senza conflitti d’interessi”.

Le impressioni del pubblico

Le impressioni di chi ha partecipato al primo incontro del tavolo dalla platea sono positive. “Sono un lavoratore dello spettacolo, cioè una persona che vive facendo questo mestiere – premette l’attore e regista Michele D’Errico, in mezzo al pubblico - Sono iscritto all’Enpals dal 1988, ho superato i contributi previdenziali per accedere al minimo contributivo della pensione, perché ho cominciato a sapere di fare un mestiere, di fare un lavoro facendo l’artista. Io sono contento quando c’è questo fermento, questo movimento. Sarei più contento se ci fosse una distinzione nei tavoli. In un qualsiasi tavolo è difficile ragionare tra professionisti e amatoriali, per quanto gli uni non escludano gli altri”. Le esigenze sono diverse. Lui fa parte della segreteria provinciale e del coordinamento regionale Slc Cgil Puglia, che tutela i lavoratori dello spettacolo.

“Come Cgil, siamo per un regolamento comunale che, partendo da questa distinzione, renda chiaro dall’inizio quanti soldi si impegnano per la cultura, per lo spettacolo dal vivo, per i professionisti e per chi non lo è, perché chi non è professionista, se è tale, non ha bisogno di guadagnare ma di sperimentare e fare cose artistiche – prosegue D’Errico - In Italia tutti siamo finanziati, non capisco perché lo spettacolo dal vivo non debba essere finanziato, il problema è che in Italia è finanziato poco e male. A differenza di altri Stati Europei che nella Costituzione prevedono la figura del lavoratore dello spettacolo, in Italia questo, purtroppo, non c’è e, di conseguenza, c’è una mancanza legislativa a tutela di questa figura”.

Lucia Aprille, presidente del comitato di cittadinanza attiva ‘La Società Civile’ è entusiasta: “Il principio è stupendo. È una consulta non chiamata dalle istituzioni, ma formata dal basso, ed è il principio su cui si fonda anche la cittadinanza attiva, quindi sicuramente è una cosa positiva che va sostenuta”. Molti dei promotori della filiera fanno parte anche del comitato. Cercano di scardinare come loro certe logiche dei palazzi, come nel caso dei bandi, che “spesso vengono strutturati da uffici tecnici che in realtà non hanno competenze. Finché non capiamo che bisogna ragionare per obiettivi e non perché siamo amici di quello o quell’altro, siamo sulla strada sbagliata – continua Lucia Aprile – Così come le amministrazioni dovrebbero fare il proprio ruolo come servizio alla comunità e non a chi dicono loro, concetto valido a destra quanto a sinistra”.

Ma lancia anche un preciso altolà per le Amministrative: “Credo che non si dovrebbe convincere nessuno ad essere un futuro sindaco o un futuro amministratore di questa città, perché non è una scelta facile, è quasi una scelta da kamikaze andarsi a mettere in una situazione complicata come la nostra. I movimenti civici vanno bene, presi individualmente, il comitato è un monito e deve restare tale anche dopo le Amministrative. Il compito della cittadinanza attiva è quello, se fosse quello di proporsi alle elezioni perderebbe il senso di comunità, di fare rete e di proporsi al fianco o anche contro le amministrazioni quando ne vale la pena”. Ma come precisato da Maffei, al di là della provocazione, non è questo il caso.

Il Massimiliano Arena, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, esclama subito un “bellissimo”: “È un bel segno di rinascita. Io sono venuto qui per imparare e ascoltare, perché forse la fase che manca in questa città è la fase dell’ascolto e dell’apprendimento. Meno professori e più persone che ascoltano, e poi elaborano e operano. E oggi sono venuto ad ascoltare da chi ne sa più di me. Il mio orecchio, chiaramente, è quello dell’Accademia, dove abbiamo una fucina di talenti e, secondo me, una delle chiavi di volta di questa città è che la politica che verrà dovrà fare in modo che sia attrattiva per i talenti. Se noi torniamo ad essere attrattivi per i talenti magari fermiamo un po’ l’emorragia che continuiamo a regalare al Nord”.

Ha risposto presente l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone. “Già parlare di filiera è un messaggio positivo in una città veramente in difficoltà e in affanno sotto tanti aspetti, e sicuramente la cultura è uno di quelli. Stimo sempre chi riesce a riunire intelligenze, idee, anche l’entusiasmo e la passione. E pare che qui ce ne sia molta per la voglia di ripartire e di ricominciare. E sicuramente la politica che verrà, soprattutto quella comunale, dovrà necessariamente ascoltare, far proprie delle istanze e ripartire dalla cultura, dagli spettacoli e dalla voglia di mettere insieme le idee e le persone, per migliorare anche un aspetto sociale, perché laddove c’è cultura si vive meglio”.