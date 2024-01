Torna Filiae, il ciclo di eventi dedicato al superamento degli stereotipi di genere sul lavoro

Torna 'Filiae', il ciclo di eventi dedicati al femminile e al femminismo, che quest'anno propone un nuovo percorso attraverso gli stereotipi che spesso descrivono e condizionano la presenza delle donne nel mondo del lavoro. L'obiettivo di Filiae è stimolare l'attenzione sul tema e superare gli stereotipi di genere sul lavoro, per combattere il disinteresse, lo scetticismo e la disinformazione che ruotano attorno a questi argomenti. Nella seconda edizione, gli eventi sono stati pensati per creare un percorso di sensibilizzazione che, partendo dal corpo delle donne, esplora le parole che liberano le loro potenzialità, le esigenze di conciliazione lavoro-famiglia, il linguaggio non ostile e il benessere organizzativo. La presenza della Consigliera di Parità in tutti gli eventi sarà un'opportunità per approfondire questi temi in compagnia di esperte di linguistica, musiciste, professioniste del benessere ed esperte di studi di genere. Il fil rouge del ciclo di eventi Filiae 2024 pone al centro la drammatizzazione, strumento antico di elaborazione e trasmissione della complessità e di catarsi. Un viaggio a tappe che tocca il tono umoristico, il suono delle parole, il climax della consapevolezza e la partecipazione attiva.

Prosegue il percorso teatrale con Virginia Risso e Teatro al Femminile, che questa volta portano in scena Seniloquio il 19 febbraio 2024 al Teatro del Fuoco. Un excursus socio-scientifico per portare al giusto e reale valore una delle parti del corpo femminile più idealizzata: il seno. Attraverso il potente mezzo dell'ironia, lo spettacolo intende estirpare l'inibizione e piantare il seme della consapevolezza. Nel 2011, un team di ricercatori della Victoria University di Wellington, Nuova Zelanda, ha iniziato a condurre uno studio sul seno. Dopo anni di indagini ed esperimenti, gli scienziati hanno riassunto la loro ricerca in otto conclusioni, dalle quali prende vita lo spettacolo. Un ulteriore tassello nel lavoro del collettivo da sempre impegnato a portare avanti, attraverso il linguaggio del teatro, una personale lotta contro ogni forma di discriminazione e prevaricazione. Per l’occasione, al momento della prenotazione obbligatoria del posto gratuito sulla pagina-evento di Eventbrite, sarà possibile facoltativamente effettuare una donazione a favore della sede foggia di Andos - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno.

La seconda tappa del programma 2024 è 'Linguo'il 27 febbraio presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana. Proprio come una mutazione genetica, le lingue si trasformano, si muovono tra generazioni, luoghi, esigenze in continua evoluzione. Sul palco la sociolinguista Vera Gheno e la Maestra Gianna Fratta per parlare di questioni di genere, tra musica e parole, e guidarci in un percorso di confronto onesto tra formazione, famiglia, educazione e linguaggio. A rendere unico lo spettacolo, le note del pianoforte della Maestra Gianna Fratta e del violino di Dino De Palma introdurranno le parole, creando un racconto musicale accanto a quello linguistico. Benessere Organizzativo è un laboratorio che verrà realizzato nei mesi tra gennaio e maggio 2024, con i/le dipendentə di Enti pubblici, come la Provincia e l’Asl. In questa occasione, insieme a psicologhe, psicoterapeute e professioniste del benessere, si discuterà di come creare ambienti di lavoro più inclusivi e sostenibili per le donne. Partendo dal “Manifesto della comunicazione non ostile” e attraverso la drammatizzazione teatrale, si attiverà una formazione dedicata all’uso di parole che liberino dalle etichette, che non isolino, che non facciano sentire sbagliati. La conclusione del laboratorio sarà una messinscena il 24 maggio presso il Teatro del Fuoco. Infine, la quarta tappa di Filiae 2024 sarà il laboratorio Ho mamma che lavora, che verrà realizzato nei mesi tra gennaio e giugno 2024, con le ultime tre classi del Liceo Psicopedagogico "Carolina Poerio", e che nasce dall’osservazione diretta delle esigenze di tanti adolescenti, figlə di madri lavoratrici a tempo pieno. A guidare il laboratorio ci sarà la Dott.ssa Simonetta Molinaro dell’Osservatorio sulla Vulnerabilità, associazione dedita alla formazione sui temi della vulnerabilità, discriminazioni e violenza, che coinvolgerà le classi utilizzando strumenti di lavoro, come ad esempio il circle time e il role playing, tutti orientati all’ascolto e alla riflessione condivisa, anche a partire dalle esperienze personali di ciascun partecipante. La conclusione del laboratorio sarà un evento che vedrà la presenza della fotogiornalista Stefania Prandi il 7 giugno presso il Teatro del Fuoco, per raccontare il mondo del lavoro al femminile e comprendere la fotografia della società attuale. Per l’occasione, al momento della prenotazione obbligatoria del posto gratuito sulla pagina-evento di Eventbrite, sarà possibile facoltativamente effettuare una donazione a favore della sede foggiana di Adoc - Associazione Nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori - sportello Mobbing.