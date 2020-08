Coronavirus: la fake news dei genitori che non potranno andare a prendere a scuola i figli con sintomi da Covid

L'isituto superiore di Sanità bolla come fake news la notizia circolata sui social media secondo cui nel caso di sintomi compatibili con una positività al Covid-19 per i genitori non sarà possibile andare a prendere i propri figli a scuola.

Ci erano cascati anche alcuni genitori foggiani, che alla lettura del passaggio incriminato - "I genitori non potranno prelevare in alcun modo il proprio figlio da scuola che sarà affidato all'autorità sanitaria" - erano letteralmente insorti e si erano lasciati andare a un linguaggio più che colorito.

A tal proposito l'ISS precisa che è in preparazione, e verrà finalizzato e reso pubblico nelle prossime ore, un documento che contiene le indicazioni per la gestione di casi e focolai negli istituti scolastici preparato dalle istituzioni competenti. "Si invita pertanto a considerare le notizie riferite al documento stesso solo una volta che questo venga reso disponibile".

Inoltre, precisa, "in particolare sono da considerare fake news tutte quelle notizie che riportano che l’alunno o lo studente possano venire affidati all’autorità sanitaria, mentre è la figura del genitore che è chiamata a gestire tutti i percorsi"

Ergo, l’Istituto Superiore di Sanità invita, per quanto riguarda le notizie sul Covid-19 e più in generale sulla salute, a consultare sempre fonti ufficiali e affidabili.