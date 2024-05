A Rignano arriva la fibra ottica ultraveloce: quasi 2mila unità immobiliari collegate alla rete Ftth

L’intervento di Open Fiber nel Comune in provincia di Foggia prevede il cablaggio in modalità Ftth (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 1.628 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 1.945 unità immobiliari. I cantieri per la posa della fibra ottica interesseranno le zone finora sprovviste di connettività ultraveloce