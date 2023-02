San Nicandro Garganico celebra la 'pacchiana', la contadina vestita a festa

La festa della pacchiana è uno degli eventi più attesi dell'anno nella città di San Nicandro Garganico. Questa festa, che si tiene ogni anno a carnevale, celebra la figura della "pacchiana", la contadina vestita con un tipico costume tradizionale del centro garganico. Si tratta di un abito femminile che risale al XVIII secolo e che prende il nome dal paese di San Nicandro Garganico, dove è ancora indossato in occasioni particolari come matrimoni, feste patronali e sagre.

L'abito della pacchiana era composto da diversi elementi. La gonna è lunga fino alle caviglie e si presenta in forme diverse a seconda delle varianti locali, ma solitamente è di colore scuro e realizzata in tessuti pesanti come la lana. La gonna è accompagnata da una camicia bianca con maniche lunghe e ampie, decorata con pizzo e merletti.

L'elemento più caratteristico è però il corpetto, chiamato "fascia", che copre il busto e si allaccia sul retro con una serie di lacci. La fascia è realizzata in tessuti pregiati come il velluto, il raso o la seta, ed è decorata con ricami, pizzi e perline. Il colore della fascia varia a seconda della zona geografica, ma spesso è di tonalità vivaci come il rosso, l'arancione o il viola.

A completare ci sono gli accessori: un grembiule che copre la gonna e si annoda in vita con un fiocco, un fazzoletto di seta che si indossa sulla testa e che è anch'esso decorato con pizzo e ricami, e infine una collana di corallo o di perle.

L'abito della pacchiana di San Nicandro Garganico è un capolavoro di artigianato e di tradizione, che rappresenta l'identità culturale e storica della regione Puglia. Ogni abito è realizzato a mano da artigiani locali, che tramandano di generazione in generazione la tecnica e il savoir-faire necessari per creare questo meraviglioso abito tradizionale