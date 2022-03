Per le donne bisogna fare ancora molti passi avanti: "Loredana è stata l'animatrice delle politiche femminili"

Maurizio Carmeno, segretario generale della Cgil Foggia, fa il punto della situazione su quanto ancora c'è da fare per la donna - la sua posizione sociale ed economica - all'interno del tessuto lavorativo. Nel Sud, ma in particolar modo in Capitanata, la donna ricopre un ruolo marginale, rispetto al resto dell'Europa. Partendo dal tema 'Le donne protagoniste per il cambiamento della Capitanata', la Cgil affronta quello che è l'argomento ridondante nell'ambito lavorativo: la donna sottostimata e spesso sottopagata, ma è proprio attraverso le donne che la Capitanata può ritrovare lo spunto per ripartire, spiega Carmeno.