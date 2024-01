Festa grande a Casa Sollievo per i 100 anni di zio Peppino

È ricoverato nel reparto di Geriatria di Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo, ma nonostante qualche piccolo acciacco, zio Peppino non ha rinunciato a festeggiare un traguardo importante: oggi ha compiuto 100 anni.

Medici, infermieri e Oss, con la complicità di due dei sei nipoti, Costanza e Costantino, come riporta l’Opera Padre Pio, hanno improvvisato una piccola festicciola, con tanto di torta, candelina e festoni per Giuseppe Nardella, classe 1924, di San Nicandro Garganico.

Anche lui ha intonato la canzoncina di buon compleanno e poi ha ringraziato il personale: “Vorrei avere le braccia tanto lunghe da abbracciarvi tutti quanti, medici e collaboratori”, ha detto commosso.

Giuseppe Nardella, come racconta la Fondazione Casa Sollievo, è stato un calzolaio, come il suo papà, e poi commerciante di scarpe, molto conosciuto in paese, dove è stato anche assessore.

Toccante il racconto dei nipoti che ricordano come fino al 2022 avesse assistito la moglie Concetta, allettata, e quando lei fu costretta a ricoverarsi si faceva accompagnare ogni giorno a San Giovanni Rotondo per farle visita: “Ai medici, che lo invitavano per prudenza a restare a casa e a telefonare per informazioni, un giorno rispose: 'Quando ti sposi l'anello lo metti al cuore, non al dito'”.