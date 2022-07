Buone notizie per i lavoratori della Princes: c'è una fermata degli autobus davanti allo stabilimento

“L’attivazione di una fermata per gli autobus dinanzi allo stabilimento foggiano della Princes è una conquista importante per tutti i lavoratori dell’industria di trasformazione che, come Fai Cisl, abbiamo fortemente voluto. Grazie per aver dato seguito positivo alle nostre istanze”. E’ il commento di Donato Di Lella, segretario generale della Fai Cisl di Foggia.

“Permettere alle linee Cotrap e Sita di portare a destinazione le lavoratrici ed i lavoratori direttamente allo stabilimento significa abbattere non poco i costi di trasporto, facendo a meno delle autovetture private e favorendo il trasporto pubblico. In più, permette di ridurre i rischi e la pericolosità sulle strade, con molti dipendenti non più costretti a mettersi al volante per decine di chilometri dopo, ad esempio il notturno, e di incidere positivamente sull’impatto ambientale, perché si riducono sensibilmente i mezzi sulle strade. L’impegno convinto di Francesco Gentile, nostro rappresentante aziendale, è stata premiato, così come fondamentale e decisiva è stata l’azione dell’amministrazione provinciale di Foggia e per questo va ringraziato il presidente Nicola Gatta. Ora, dopo aver raggiunto questo risultato, che testimonia l’attenzione della Fai Cisl per l’importanza del miglioramento delle condizioni di lavoro e per la qualità del lavoro stesso, auspichiamo - aggiunge Di Lella - che si possano aumentare i mezzi ed il numero delle corse per ottimizzare e completare il servizio”.