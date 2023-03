Chieuti, il packaging più efficiente è quello realizzato dal ‘Federico II’ di Apricena

È il 'Federico II'” di Apricena il vincitore del concorso di packaging design 'Comune di Chieuti. La porta della Puglia', volto a realizzare un imballaggio innovativo ed ecosostenibile per valorizzare i prodotti del territorio, in questo caso olio e miele “'Volìo' realizzati dalla cooperativa Ortovolante. Il Comune di Chieuti, tramite i referenti/organizzatori Pina Piccirilli e Antonio De Fabis, ha emanato un bando a cui hanno preso parte tutte le scuole della Provincia di Foggia, tra i quali, gli alunni dell’Istituto apricenese si sono distinti per aver saputo cogliere al meglio l’idea di realizzare una linea di prodotti non solo elegante ma che, soprattutto, fosse identificativa e rappresentativa del territorio; efficace è stato, ad esempio, l’inserimento di poesie a mo’ di etichette dei prodotti sia in lingua italiana che in arbëreshe (peculiarità appunto di Chieuti). Il packaging realizzato è inoltre in materiale riciclabile e dopo aver funto da contenitore dei prodotti può facilmente essere trasformato in un comodo vassoio. Un modo, dunque, per valorizzare l’economia circolare e sensibilizzare i più giovani al rispetto ambientale. Lo scorso mercoledì 8 marzo, De Fabis e Piccirilli hanno incontrato gli alunni del 'Federico II', insieme alla Dirigente scolastica, prof.ssa Alessia Colio, e al docente tutor del progetto prof. Antonio Stoico, per consegnare agli allievi il loro prodotto realizzato. Grande è stata l’emozione dei giovani studenti nell’avere finalmente tra le mani il risultato delle loro fatiche. Si tratta di Biancofiore Giuseppe 3bts, Cicogna Greta 3bts, Ferrazzano Giorgia 3bt, Leggieri Carolina 3bt, Tenace Angelo 2bts, Fania Nicole 3bt, Di Lella Sara 3bts, La Torre Chiara 3bt a cui si aggiunge il supporto dell’ex alunno Mario De Cata.

"È un’enorme soddisfazione non solo aver visto i nostri giovani prodigarsi con tanto impegno nel progetto del bando – asserisce la Dirigente Alessia Colio - ma anche averli visti trionfare nonostante la giovane età. In questo caso non solo è stata valorizzata la grafica realizzata, bensì la professionalità che gli allievi hanno dimostrato nel centrare ciò che il bando richiedeva. È, peraltro, importante creare sempre più relazioni tra scuola e comunità, in un’ottica di cittadinanza attiva e di interscambio e collaborazione tra le varie realtà del territorio. I giovani sono il volano per rilanciare la comunità! E la scuola – come in questa occasione – deve offrire loro gli strumenti e le esperienze per valorizzarli e guidarli in questo percorso di crescita", conclude la prof.ssa Colio. L’obiettivo futuro potrebbe essere quello di creare una linea di prodotti del Comune che raccontino le aziende del territorio, magari con un vero e proprio istituto che realizzi il packaging.