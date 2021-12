Gli scout ravvivano il 'fuoco' della famiglia: al Bosco Gilwell si accendono i Falò di Santa Lucia

Si svolgerà sabato 11 dicembre, alle 19.30, il 'Falò di Santa Lucia', organizzato dal Gruppo Scout Cerignola 2 'San Michele', in collaborazione con il Gruppo Locale Cerignola per Actionaid e l’associazione culturale 'Cor Solis', presso il Bosco Gilwell nella Parrocchia San Trifone Martire, a Cerignola.

L’accensione del fuoco – un evento aperto a tutta la cittadinanza – ha come obiettivo quello di ricreare il clima familiare e natalizio di raccoglimento intorno al focolare familiare, simbolo del ritrovarsi a fine giornata e condividere il proprio vissuto, emozioni e sentimenti.

Ogni famiglia, spiegano gli organizzatori, potrà ritrovare il clima di raccoglimento utile alla propria famiglia per fare un’esperienza antica, legata al nostro passato ed alle nostre tradizioni, da tramandare ai propri figli, ed i figli potranno ritrovare in quel momento la storia che hanno vissuto i propri nonni e farne tesoro per quando saranno alla ricerca di valori più profondi.

Intorno all’accensione del fuoco ci saranno altre attività che permetteranno alle famiglie ed ai ragazzi di vivere un clima di festa: ci sarà la vendita di prodotti tipici da gustare al calore del fuoco; si avrà la possibilità di tentare la fortuna con il gioco antico della pesca; ed i ragazzi del gruppo scout organizzeranno dei giochi per genitori e figli da fare insieme.