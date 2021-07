Quagliarella in vacanza sul Gargano: il bomber della Samp a San Nicandro trascorrere qualche giorno di relax

Anche Fabio Quagliarella ha scelto il Gargano per trascorrere qualche giorno di vacanza. L'attaccante della Sampdoria è stato infatti 'beccato' a San Nicandro Garganico.

Diversi i selfie e le foto ricordo nei locali e per le vie del comune garganico, che l'attaccante doriano ha concesso ai sannicandresi, tra cui quello con Michele Di Pardo, proprietario del ristorante Borgo Antico 'La Costa' dove il capocannoniere della serie A 2018/19, è stato ieri a pranzo.

Con 177 gol in Serie A, Quagliarella è il giocatore in attività ad aver realizzato più reti nel massimo campionato (14esimo nella classifica all time). Di recente ha rinnovato il contratto per un altro anno con la formazione blucerchiata, nella quale ha realizzato 99 gol in 233 presenze.