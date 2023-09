L'ex palestra GIL diventa la nuova biblioteca di area economica dell'Unifg

Non sarà destinata solo agli studenti della facoltà di Economia, ma a tutti coloro che vorranno approfondire il settore. Si tratta della nuova biblioteca dell’area economica dell’Ateneo e che sarà ubicata presso la ex palestra GIL (ristrutturata grazie a fondi regionali). Una scelta non casuale considerata la posizione strategica e il fatto che al suo interno conservi lo scavo di una tomba risalente al periodo neolitico, visibile nella sala lettura.

Nella Biblioteca di Area Economica sono previsti 112 posti lettura interni oltre a quelli all'esterno in giardino, i volumi collocati sugli scaffali sono circa 13.000 e saranno liberamente accessibili dagli utenti che avranno a disposizione postazioni per la consultazione delle numerose banche dati del Sistema, anche con dispositivi propri collegabili attraverso i tavoli lettura attrezzati e l'impianto wi-fi.

La Biblioteca dispone, inoltre, di attrezzature per ipovedenti e non vedenti per consentire agli utenti con disabilità visive e problemi di lettura a video, di accedere alle risorse elettroniche del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Infine, la nuova struttura sarà sede di iniziative rivolte alla comunità.

La cerimonia di inaugurazione si terrà mercoledì 20 settembre alle 17 alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“Sono molto orgoglioso – ha dichiarato il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio – di inaugurare una nuova struttura dell’Università di Foggia che diventerà un prezioso epicentro culturale per l’intera Città. La realizzazione della nuova Biblioteca di Area economica è stata possibile grazie al fondamentale sostegno della Regione Puglia che ha finanziato il progetto di recupero di una struttura in completo stato di abbandono e che consegniamo alla comunità universitaria, ma anche alla cittadinanza”.

“È un’emozione – ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – pensare a questa nuova Biblioteca che nasce moderna e inclusiva, con un ricco patrimonio librario, al servizio della didattica universitaria e dell’intera comunità foggiana. Costituisce un vero e proprio presidio di cultura, luogo di incontro e di crescita anche civica, soprattutto aperto ai giovani, alle loro attività di studio e alle mille occasioni di scambio culturale che certamente animeranno questi spazi”.