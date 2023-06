Pericolo 'challenge' tra adolescenti sul tetto di una ex struttura dell'Asl

Sono diverse le segnalazioni giunte negli ultimi giorni sulle condizioni di estrema precarietà in cui versa la struttura dell'ex Inam di via Turati a San Severo. L'edificio è in stato di abbandono in seguito alla decisione della Asl, nel 2016, di trasferire i servizi presso l'ospedale Masselli-Mascia.

Da allora la struttura è diventata preda di atti vandalici e furti ripetuti: "Per anni è stata depredata, spogliata di tutto, dai condizionatori agli infissi, passando per i termosifoni e i sanitari", denuncia Francesco Sderlenga consigliere comunale a San Severo. A questo si aggiunte un'altra situazione preoccupante. I residenti di via Turati, infatti, hanno segnalato la presenza quotidiana di diversi adolescenti che accedono alla struttura dal tetto. Il timore è che i ragazzi possano utilizzare l'edificio per dar vita a una sorta di 'challenge' (sfida sui social). "Sollecito la dirigenza della Asl ad attivarsi rapidamente a porre in essere tutte le iniziative utili a garantire la pubblica e privata incolumità", ha concluso Sderlenga.