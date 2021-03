L'estate italiana sarà gialla come il sole. Il ministro del Turismo: "Come l'anno scorso"

Il ministro del Turismo sembra non avere dubbi sull'estate che verrà, sarà gialla come il sole, "come l'anno scorso" e "senza tanti problemi".

Con l'arma in più della campagna vaccinale, secondo Garavaglia, "non motivi che ci lascino pensare che quest’estate sarà diversa dalla scorsa".

Ci saranno però più controlli e tamponi.

Queste le rassicurazioni di Massimo Garavaglia a 'The Breakfast Club' su Radio Capital: "Con la massima sicurezza da aprile in poi iniziamo ad aprire tutto" ha aggiunto il ministro del Turismo.

"Quest’estate sarà ancora un turismo Italia su Italia, i viaggi all'estero hanno bisogno ancora di tempo, però già ci sono segnali di ripresa. In Europa è stato approvato un lasciapassare, che non è un passaporto vaccinale. Quindi permette a chi è vaccinato di viaggiare, ma se non si è ancora stati vaccinati basta un tampone. Queste regole saranno valide per l'Italia ma anche per il resto d'Europa" ha aggiunto il ministro.