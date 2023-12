Episcopo cambia musica sulla Vigilia: confermati i dj set autorizzati, ma l’ordinanza è da riscrivere

“Si comunica che le autorizzazioni fin qui rilasciate per i dj set e occupazione di spazio pubblico sono assolutamente confermate”.

Dopo la pubblicazione dell’ordinanza sindacale numero 8 del 15 dicembre, recante le misure adottate dal Comune di Foggia per la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica alla Vigilia di Natale e a San Silvestro, Maria Aida Episcopo, che l’ha firmata, si è affrettata a diffondere la nota di chiarimento sui social, inviata per le vie brevi anche agli assessori per tranquillizzare gli esercenti che avevano incassato il permesso, spiazzati dal provvedimento.

Uno degli effetti della comunicazione è stata la delegittimazione degli organi di informazione che avevano pubblicato quanto testualmente riportato nell’atto, favorita peraltro dall’uso di canali non propriamente ufficiali. I commenti sono sfociati persino nell’accusa di divulgare fake news, con annesso suggerimento di affidarsi alle fonti ufficiali. A beneficio dei nostri lettori, la pubblichiamo qui.

L’ordinanza sindacale in questione, che lo ricordiamo, è un atto motivato che contiene provvedimenti “contingibili e urgenti” per prevenire ed eliminare “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, come recita il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si prestava a diverse interpretazioni. Il divieto è inequivocabile.

“Sono vietati”, si legge, scritto a caratteri cubitali, “l’allestimento e lo svolgimento all’aperto di qualsiasi forma di trattenimento danzante, musicale, diffusione sonora musicale, ivi compresi i c.d. ‘D.J. set’, ad eccezione delle tradizionali melodie natalizie di sottofondo diffuse all’interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nel rispetto delle norme antinfortunistiche connesse alla capienza dei locali pubblici”.

Peraltro, la digressione in premessa sul centro trasformato in una vera e propria ‘discoteca a cielo aperto’ e sui “comportamenti pericolosi” dei giovani per il probabile consumo di sostanze alcoliche, “favoriti dalla contestuale proliferazione di numerose forme di trattenimento con l’impiego dei cosiddetti dj set”, motivava la messa al bando di quella tipologia di evento. Questa sì è una semplice deduzione, a cui si poteva ovviare, semmai con un linguaggio più asciutto.

L’ordinanza sindacale è stilata sulla scorta di una istruttoria che fornisce la prova della sussistenza di elementi in grado di pregiudicare l’incolumità e la sicurezza. In questo caso, è curata dal Comando della Polizia Locale e, in calce, troviamo infatti anche la firma del Rup, il responsabile unico del procedimento, vale a dire Romeo Delle Noci, comandante della Polizia Locale e dirigente dell’apposito Servizio che, tra le altre cose, si occupa anche di protezione civile, mobilità e traffico, e che sarebbe l’estensore materiale dell’atto.

E lo stile ricalca precedenti atti. Ci sarebbe stato un ‘misunderstanding’ con il dirigente che l’ha elaborata, ma questa è una supposizione, non corroborata da dichiarazioni ufficiali della sindaca, che di fatto, però, ha smentito sui social il divieto ai dj set, correggendo l’ordinanza. L’atto sarebbe dunque sbagliato.

Di norma, in caso di meri errori materiali, si provvede ad una rettifica, ma in questo caso il senso è stravolto a giudicare dalle risposte della sindaca sui social: “Non è vietato proprio niente, i dj set esterni ai locali e l’occupazione di spazi pubblici vanno autorizzati e vanno pagati oneri di legge. In tutto il mondo. Dentro i locali si può fare tutto”.

A chi le fa notare che bisognava indicare anche “un termine di tempo” per i dj set autorizzati, la sindaca risponde che è stato “dato con comunicato ufficiale di novembre”, e prosegue: “vedere sito istituzionale del Comune. L’autorizzazione del suolo pubblico non può essere oggi per domani, ma va corredata da piani di sicurezza formali. Come puntualmente fatto con doveroso anticipo e come si fa in tutto il mondo”. Del comunicato in questione, non c’è traccia.

Noi stessi, il 22 novembre scorso, sulla scorta di indiscrezioni, quelle sì, avevamo scritto, a proposito delle autorizzazioni, che alle associazioni di categoria erano pervenute raccomandazioni per la presentazione della Scia in caso di organizzazione di dj set ed eventi su suolo pubblico. L’orientamento era apparso improntato ad una Vigilia più sobria, ma tra gli addetti ai lavori circolava voce che non ci fosse la volontà di consentire l’allestimento di dj set e live, quasi fossero banditi. Da qui, l’approfondimento per fugare i dubbi.

Naturalmente, l’errore nell’ordinanza presta il fianco alle opposizioni. Il primo ‘giù le mani dalla Vigilia’ è arrivato, ça va sans dire, dal consigliere comunale Giuseppe Mainiero. “Avete deciso persino quale musica gli esercenti possono divulgare nei locali e aree di pertinenza il giorno della Vigilia di Natale – osserva – Avete deciso che i dj set sono malefici”. E invoca il buonsenso, svuotando di valore l’ordinanza.

Suggerisce, invece, di chiamare a raccolta gli operatori culturali, quelli del settore commercio, maestranze e associazioni per definire aree ed eventi, “dando anche un po’ di ossigeno agli artisti locali”. Diversamente, già prefigura il caos e un dilagante cattivo gusto, “con il risultato di distruggere uno dei pochi brand che siamo riusciti a costruirci, la Vigilia di Natale a Foggia”.

La definisce un’ordinanza “pasticciata” Claudio Amorese, capogruppo in Consiglio comunale del primo partito del centrodestra, Fratelli d’Italia. “È evidente che l’ordinanza è scritta male, e lo ammette lei stessa annunciando una nota integrativa ufficiale – afferma – Ma non esistono note integrative ad un’ordinanza, semplicemente va sostituita con una scritta meglio. Quella attuale vieta i dj set anche a chi detiene un’autorizzazione di suolo pubblico di pertinenza al proprio locale”.

Teme che l’ordinanza possa solo contribuire a determinare una discriminazione: “Volere una vigilia più sobria – scrive – è una scelta politica legittima, ma tutti vanno messi nelle stesse condizioni di operare, anche perché Foggia della Vigilia ha fatto spontaneamente marketing territoriale e si è creato, negli anni, un indotto economico notevole”.

Pare siano cinque le domande presentate e accolte per l’organizzazione di dj set ed eventi, e le autorizzazioni sono confermate, questo sarebbe stato omesso nell’ordinanza. Ma da quello che si capisce, non ce ne saranno altre.

Sarebbero state, invece, le associazioni di categoria a suggerire una stretta sull’alcol da asporto e la somministrazione ‘selvaggia’.

Nella sua comunicazione via social, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha annunciato effettivamente una nota integrativa ufficiale ma, evidentemente, dovrà emendare anche l’ordinanza. Ammettere l'errore, poi, contribuirebbe a sgomberare il campo dall'equivoco che siano state distorte le misure in essa contenute. “Parlano gli atti” è stato il mantra dei commissari che l’hanno preceduta, e oggi non possono dire il contrario di chi li ha firmati.