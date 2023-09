Una foggiana tra i vincitori del prestigioso Premio Rodolfo Sonego

Il Premio Rodolfo Sonego, concorso per sceneggiature e soggetti di commedia dedicato al celebre autore veneto, padre della commedia all’italiana e il cui nome è strettamente legato alla vasta filmografia di Alberto Sordi, ha annunciato i vincitori della sua quindicesima edizione alla 80° Mostra del Cinema di Venezia.

Tra questi c'è anche la foggiana Erica Benvenuti, premiata con Valerio Lucantonio, Tobia de Angelis, Simone Basciani, Chiara Dario e Michela Slitro per la sceneggiatura de 'L'uovo'.

Nato al Lago Film Fest, organizzato da Fondazione Francesco Fabbri e cresciuto con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e della cantina toscana Podere Sapaio, il Premio Rodolfo Sonego si configura come l’unico concorso italiano dedicato a giovani sceneggiatori di commedie in grado di unire alla competizione un percorso di ispirazione, formazione e networking professionale che coinvolge i partecipanti selezionati in un ciclo di attività lungo un intero anno. La cerimonia di premiazione, presentata da Viviana Carlet e Carlo Migotto con la coordinatrice del progetto Martina Cammisano, si è tenuta mercoledì 6 settembre alla 80° Mostra del Cinema di Venezia nella cornice del prestigioso Hotel Excelsior, al padiglione della Regione del Veneto e Veneto Film Commission, dove gli sceneggiatori hanno avuto la possibilità di presentare le loro storie al pubblico presente prima di scoprire i nomi dei vincitori. La cerimonia di premiazione è stata l’ultima tappa, il compimento di un percorso iniziato in primavera che ha visto i partecipanti al lavoro sulle sceneggiature e sui soggetti durante workshop, masterclass e weekend intensivi, affiancati da tutor professionisti del calibro di Francesca Serafini, Marco Borromei, Claudio Balboni, Sofia Assirelli e Margherita Ferri, Tomás Sheridan e BBDB Studio - Barbara Busatta e Dario Buzzini.

Queste le undici sceneggiature vincitrici:

Giulia Soncini e Silvia Biagini – Politicamente Corrett*

Eleonora Cadelli – U’ Ricunzolo

Giovanni Bertoia e Alessia Franchin – Tutto Torna United

Greta Brie e Rebecca Ricci – La Miriam

Filippo Da Ros – Fiammetta dal dolce canto

Enrica Ilari – Tinderella

Erica Benvenuti, Valerio Lucantonio, Tobia de Angelis, Simone Basciani, Chiara

Dario, Michela Solitro – L’Uovo

Gianmarco Biemmi – L’Origine del Mondo

Lorenzo Cioglia – Il Cibo è Sacro

A vincere invece nella sezione soggetti di sceneggiatura:

Ylenia Rubbini e Roberta Corea – Narcoslettica

Leonardo Malaguti & Federica Corti – Fucking Bonaparte