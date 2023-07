Ciotole d'acqua per gli animali nelle aree extraurbane: scatta l'appello alla cittadinanza

L'assessore alla Tutela Animale del Comune di Vieste Vincenzo Ascoli invita tutti i cittadini delle aree extraurbane a mettere, in previsione dell'emergenza calore, ciotole d'acqua per aiutare gli animali in questi giorni di emergenza.

In area urbana sono già presenti dei punti di abbeveraggio curati dai volontari della Lndc Vieste. "Nei prossimi giorni si prevedono temperature altissime, pertanto si invitano anche coloro che detengono animali a garantire la loro adeguata copertura dal sole, acqua fresca e cibo", dichiara l'assessore.

"Si ricorda - conclude Ascoli - inoltre che è vietato detenere cani a catena e animali su balconi,garage e terrazzii. Il N.O.T.A. della Polizia Locale del Comune di Vieste provvederà ai dovuti controlli".