Emergenza caldo, manifesti in città e post social: la campagna informativa per le persone più fragili e a rischio

Le temperature elevate che ormai da giorni stanno pesantemente condizionando abitudini e comportamenti hanno indotto l’assessorato alle Politiche sociali a lanciare una campagna informativa, articolata in una serie di manifesti affissi in vari punti della città e di post social, mirata alle persone più fragili ed esposte a rischi per la propria salute o addirittura per la vita.

Sono stati elencati tutti i riferimenti allertati e collegati con il Servizio Pronto Intervento Sociale, dal Centro interculturale Baobab al Centro diurno Il Dono, con relativi giorni ed orari, e ricordati i Servizi docce e colazione allestiti presso le parrocchie San Pio X nell’omonimo rione e Santissimo Salvatore in via Napoli. Particolare importanza ha il numero verde 800 942 245, attivo 24 ore al giorno per qualsiasi segnalazione ed emergenza. Ancora, sono stati forniti consigli elementari consigli in relazione all’età, dai bambini agli anziani, alle donne in gravidanza, e per garantire la sicurezza anche agli animali domestici.

La necessaria e periodica idratazione, l’evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, la ricerca di spazi più freschi. “Ringrazio tutti gli operatori e i professionisti che in questi giorni e in queste ore si stanno adoperando per lenire i disagi dei cittadini, in particolare quelli più fragili, e auspico una piena collaborazione per affrontare questa emergenza climatica con consapevolezza e prudenza” le parole dell’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio.