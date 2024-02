Emiliano elogia i pugliesi a Sanremo, cittadini non la prendono bene: "Pensi all'energia delle liste d'attesa"

Michele Emiliano incensa la Puglia sanremese, dall’energia di Emma alla luminosità dei Negramaro, dalla profondità di Diodato alla passione di Alessandra Amoroso, dall’entusiasmo del giovane Maninni all’irriverenza dell’altamurano Plant, uno dei tre componenti de La Sad, oltre che per l'intensità di Dario Iaculli, bassista dei The Kolors.

"Sono tanti gli artisti pugliesi presenti alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ognuno contribuirà a fare ancora più grande il racconto di questa terra che non è solo bellissima, ma che sa anche farsi ascoltare. In bocca al lupo e grazie per le emozioni che saprete regalarci".

"L'energia delle liste d'attesa" ironizza Pamela. Il post-reel del Governatore della Regione Puglia ha prodotto l'effetto contrario, scatenando una serie di commenti di gente contrariata e arrabbiata, tant'è che all'indirizzo del presidente sono piovute addosso molte critiche, perlopiù sui problemi che sta attraversando il sistema sanitario in Puglia: "Pensi alle cose serie, Presidente. Ci dedicheremo a elogiare i pugliesi a Sanremo quando per prenotare una risonanza o ottenere un farmaco salvavita non dovremo attendere mesi e mesi. Mi perdoni" il commento di Stefania.

Più perentorio Mario: "Pensi a sanità, agricoltura e ciclo dei rifiuti, Presidente, perché Sanremo dura solo cinque sere e non risolve i nostri problemi in questi settori".

Amareggiata e stizzita Franca: "E' commovente, l'interesse regionale per i cantanti pugliesi a Sanremo. Ci fa sentire appagati e sicuri. Tanto, da non farmi sentire nemmeno il peso delle 140 euro che, devo andare a pagare, dopo più di un anno insoluto, all'ospedale S. Maria, per un esame radiologico. È una soddisfazione".

La prende larga, ma è ugualmente incisivo, Nico: "Speriamo arrivi presto un momento in cui anche gli artisti pugliesi sentiranno di dover elogiare i “governanti” pugliesi".

Garbata ma perentoria Antonella: "Presidente, il festival di Sanremo è l'ultimo dei problemi che abbiamo a cui pensare in Puglia, se Lei non si è mai reso conto abbiamo una Sanità che ormai è al tracollo basti pensare che avendo bisogno di una risonanza per il mese di marzo 2024 addirittura le liste di attesa che sono non lunghissime ma di più, la prima prenotazione disponibile è dicembre 2025, quindi secondo me risolva prima questi di problemi, e poi pensiamo a Sanremo se ne avremo il tempo".

Non mancano gli appelli ad occuparsi del problema cinghiali, della protesta degli agricoltori e finanche di scie chimiche.