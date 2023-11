Alla Fiera di Foggia c'è Elliot: il poliziotto locale a 4 zampe per la lotta agli stupefacenti protagonista alla Esposizione canina

Anche il contrasto alle sostanze stupefacenti che la Polizia Locale di Foggia è in grado di mettere in campo con la sua Unità Cinofila, è stata oggetto di una delle tante dimostrazioni che si sono susseguite al Quartiere Fieristico di Foggia, in occasione della 61esima Esposizione Canina Internazionale di Foggia e della 31esima Esposizione canina internazionale di Taranto.

È stato Elliot, un magnifico esemplare di pastore belga di 7 anni addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti ed in forza al Comando di via Manfredi, ad esibirsi nel weekend in Fiera alla presenza di esperti, di scolaresche e tantissimi curiosi. Elliot ha dato prova del suo infallibile fiuto individuando le sostanze stupefacenti nascoste all’interno di alcuni zaini dagli agenti del Nucleo Cinofilo della Polizia Locale di Foggia. Quella in Fiera è stata una semplice dimostrazione di come opera l’unità cinofila, ma Elliot ha già dato prova di sé “in servizio” nell’azione di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici cittadini, nell’ambito del Progetto “Scuole Sicure”.

Sono stati risultati concreti quelli ottenuti dalle pattuglie della Polizia Locale con il pastore belga, mettendo a frutto le tecniche operative elaborate nella fase di addestramento, con 5 sequestri di sostanze e una sanzione amministrativa per uso di stupefacenti. Inoltre, Elliot è stato impiegato anche in attività di supporto alla Polizia Giudiziaria. Un attestato di “ringraziamento per la meritevole iniziativa di prevenzione e repressione nelle scuole con il prezioso aiuto del cane” è stato consegnato dagli organizzatori della manifestazione all’unità cinofila della Polizia Locale a conclusione dell’Esposizione fieristica.