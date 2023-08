Fallucchi procede spedita come un treno: in 1000 firmano per eliminare la ferrovia tra Rodi e Calenella

La senatrice di Fratelli d'Italia Annamaria Fallucchi brinda alle 1000 firme raccolte ieri pomeriggio a San Menaio, a favore della dismissione dei binari ferroviari tra Rodi Garganico e Peschici Calenella: "E' la conferma che non piacciono proprio a chi vive il territorio e a chi ne usufruisce per le proprie vacanze. La nostra proposta è quella di creare un nuovo spazio fruibile e in grado di offrire un viale alberato e illuminato per pedoni e ciclisti" il commento.

In merito alle osservazioni fatte dal sindaco Carmine D'Anelli e dal Wwf Foggia, l'imprenditrice sannicandrese precisa che "l'iniziativa non è contro nessuno, men che meno Ferrovie del Gargano, che resterebbe comunque il gestore di un trasporto alternativo, come del resto accade oggi. Alle associazioni ambientaliste dico che i benefici del treno in quel brevissimo tratto sono praticamente nulli (pochissimi i passeggeri). Non mettiamo in alcun modo in discussione l’utilità del treno fino a Rodi Garganico. Vivere questi luoghi in modo sostenibile significa consentire di muoversi liberamente e in sicurezza a piedi e in bicicletta, cosa di fatto oggi impedita dalla presenza dei binari" spiega.

Fallucchi conferma l'intenzione di portare avanti l'istanza con determinazione e serietà avviando un’interlocuzione costruttiva con Ferrovie del Gargano e con le istituzioni competenti - i comuni di Vico del Gargano, Rodi Garganico e Peschici, la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture - per trovare una soluzione condivisa e reperire le risorse necessarie. “Per questo motivo andiamo avanti con la raccolta delle firme, chi fosse interessato può aderire all’iniziativa al Hotel Riviera di Rodi Garganico, al Residence Olimpia e al Hotel Sole di San Menaio, a uno sportello appositamente allestito a Vico del Gargano e al Hotel D’Amato di Peschici".