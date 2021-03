Elicottero super tecnologico a bassa quota nel Foggiano: sorvolerà le linee elettriche di media tensione

Da terra e anche dal cielo, riprendono i controlli incrociati delle linee elettriche aeree di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di bassa e media tensione in Italia, per garantire a tutto il territorio pugliese un servizio elettrico efficiente, resiliente e di qualità.

A partire dai prossimi giorni un elicottero dotato di particolari apparati tecnologici sorvolerà a bassa quota le linee elettriche di media tensione della provincia di Foggia e Barletta.

Numerose le città coinvolte: da Vieste a Faeto, da Lesina a Bisceglie, da Trinitapoli a Spinazzola. La tecnologia utilizzata consentirà a E-Distribuzione di verificare nel minor tempo possibile lo stato di salute di oltre 6.700 chilometri di conduttori aerei e di centinaia di sezionatori aerei di manovra. Complessivamente si tratta di una rete elettrica che alimenta oltre 11.000 cabine elettriche di trasformazione e fornisce energia elettrica a circa 130 mila clienti.

La verifica con elicottero è ormai parte integrante delle attività di prevenzione e manutenzione messe in campo da E-Distribuzione sui propri impianti e consente di ispezionare anche quei tratti di linee aeree difficilmente osservabili da terra. Le tecnologie hardware e software utilizzate e i voli a bassa quota consentono una rilevazione visiva e la realizzazione di riprese video a elevata risoluzione in grado di determinare in maniera accurata lo stato degli impianti e la presenza di eventuali anomalie. Al controllo aereo segue infatti l'analisi di dettaglio dei dati registrati e la realizzazione di un piano di interventi mirati da parte del personale tecnico di E-Distribuzione. Le ispezioni dal cielo consentono anche di verificare la presenza di piante nelle immediate vicinanze delle linee, analizzare lo stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e dei posti di trasformazione su palo. Tutte le operazioni avvengono con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere a interruzioni del servizio elettrico evitando così disagi alla clientela.