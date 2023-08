Oltre 2500 si avvicinano allo stand della Polizia: un successo l''E...state con noi' di Manfredonia

Successo ieri sera, a Manfredonia, per la manifestazione ‘E… state con noi’, organizzata nell’ambito della nuova campagna di educazione stradale della Polizia di Stato. Oltre 2500 persone hanno raggiunto, dalle 19 alle 23, gli stand predisposti sul lungomare sipontino, dove ha stazionato il ‘Pullman Azzurro’, ovvero l'aula didattica itinerante grazie alla quale la polizia stradale fa scuola di sicurezza: con il simulatore di guida, i percorsi ebrezza ed altre attività interattive sarà possibile provare in prima persona cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcol.

Il tour sicurezza 2023, infatti, sta interessando le principali piazze balneari del Belpaese in generale, e della Puglia in particolare. Saranno ventotto, nel complesso, le località interessate. Nella città sipontina, l’iniziativa ha richiamato numerosi turisti e residenti, di tutte le fasce d’età, ed è stata interrotta solo dall’improvviso temporale che si è abbattuto su diverse città del Foggiano.

Ad affiancare l'attività del ‘Pullman Azzurro’, vi erano anche gli agenti della polizia stradale, a bordo della Lamborghini con i colori di istituto. Obiettivo della manifestazione ‘E… state con noi’ è sensibilizzare i vacanzieri sulle corrette condotte da tenere sulla strada, anche in considerazione dell'intensificarsi dei flussi di traffico attesi in queste settimane ‘roventi’: nei primi giorni di agosto, infatti, si prevede traffico da bollino rosso. Il tour in Puglia proseguirà questa sera, con tappa a Trani, e domani sera, a Monopoli.