Un piccolo gesto può salvare una vita. Cosplayer e Avis insieme: "Il vero superpotere è donare"

Per lanciare la nuova campagna di donazione del sangue, l'Avis di Foggia si affida ai "supereroi"

'Il vero superpotere è donare": con questo claim, l'Avis lancia la nuova campagna di donazione affiancata dai cosplayer. Come spiega Alessandro Giallella, presidente dell'associazione, per donare basta poco, con un piccolo gesto, in alcuni minuti, si può salvare una vita umana.

Negli ultimi anni, a causa della chiusura da Covid, le donazioni hanno subito un decremento notevole. È quindi importantissimo andare a donare.